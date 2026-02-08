France: des jumeaux avec le même ADN se jouent de la justice !

L'un des deux était présent sur une scène de crime, mais lequel? C'est la question que se pose la cour d’assises de Bobigny, où Samuel et Jérémy Y. sont jugés, avec trois autres personnes, pour un double meurtre et plusieurs tentatives de meurtres en 2020. Le hic: les jumeaux ont un ADN identique.

Les jumeaux monozygotes, ou «vrais» jumeaux, partagent le même ADN. IMAGO/Depositphotos

Oui, il y a bien l'ADN de «l'un des frères Y.» sur une Kalachnikov utilisée lors de la fusillade du 3 octobre 2020. Mais de quel frère parle-t-on? Mystère!

Ce cas, relaté par le «Parisien», met en lumière une particularité des jumeaux monozygotes, ou «vrais» jumeaux. Fruits de la rencontre d'un seul ovule et d'un seul spermatozoïde, ils sont issus du même oeuf, qui va se diviser en deux et former deux embryons identiques. Les jumeaux monozygotes partagent ainsi le même ADN.

Et c'est donc le cas de Samuel et Jérémy Y., qui comparaissent actuellement devant la cour d'assises de Bobigny, pour leur implication dans plusieurs faits graves, commis en bande organisée: un double meurtre survenu le 14 septembre et une fusillade et tentative de meurtres le 3 octobre de la même année.

Apparemment, les jumeaux sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la préparation du double meurtre. Quant à la fusillade du 3 octobre, un fait est établi: l'un des deux frères était présent, son ADN ayant été retrouvé sur l'une des armes utilisées.

Brouillage de pistes

Et bien sûr, les frères tirent parti de cette impossibilité qu'a la science de les différencier. Ils semblent d'ailleurs avoir l'habitude de brouiller les pistes.

Interrogé par nos confrères du «Parisien», le commandant en chef de la brigade criminelle confie: «Ils échangent les fringues comme les lignes téléphoniques, les pièces d'identité. Depuis très longtemps, ils ont joué de cette gémellité dans leur parcours de délinquant. Seule leur mère pourrait les différencier».

L'ADN ne permettant pas de différencier Samuel de Jérémy Y., les enquêteurs ont eu recours à d'autres méthodes, comme la téléphonie, la mise sur écoute ou la vidéosurveillance, rapportent encore nos confrères français. L'issue du procès sera connue à la fin du mois de février.

Les jumeaux et le crime, des cas récurrents

Dans l'histoire du crime, les couples de jumeaux partageant le même ADN ont posé problème à de multiples reprises. En 2021, par exemple, Mohamed et Djibril T. ont tous deux écopé d'une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre dans une fusillade, rapportait «le Monde».

Mais ils comparaissaient pour tentatives de meurtre dans trois fusillades distinctes. Or, impossible pour les experts de savoir lequel des deux frères avait pris part aux deux autres fusillades. «Ne sachant pas s’il s’agissait de Djibril ou de Mohamed, elle a donc dû acquitter l’un et l’autre», concluait le président de la Cour.

En 2018, nous apprenait le «24 Heures», deux jeunes hommes ont joué de leur ADN commun pour se renvoyer la balle devant le Tribunal correctionnel de Nyon, dans une affaire de vol et de brigandage. Et il existe bien d'autres exemples.

Impossible de faire la différence? Pas tout à fait...

Il y a une dizaine d'années toutefois, une technique a été mise au point par des chercheurs de l'Université de Huddersfield, au Royaume-Uni, rapporte «Science et avenir».

Comme des mutations génétiques apparaissent tout au long de la vie, les ADN identiques des vrais jumeaux peuvent subir des modifications et ainsi ne plus être exactement semblables au fil du temps. Ces mutations, dites «épigénétiques» dépendent de facteurs environnementaux, comme la consommation de tabac, d'alcool ou la pratique d'exercice physique, par exemple.

Il n'est donc pas complètement impossible de différencier l'ADN des jumeaux monozygotes, mais les analyses restent complexes, coûteuses et chronophages. Enfin, si le tandem a le même mode de vie, les différences seront minimes.