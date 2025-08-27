  1. Clients Privés
FR

Phénomène rare Des lapins sauvages avec d’étranges excroissances sur la tête

ai-scrape

27.8.2025 - 10:27

Ces derniers jours, le Colorado a été le théâtre d'observations inhabituelles qui paraissent sortir d'un film d'horreur. Plusieurs lapins sauvages ont été vus avec des excroissances sombres proéminentes sur la tête et le cou, ressemblant à des cornes ou à des tentacules. Explications...

Exemple de lapin "Frankenstein".
Exemple de lapin "Frankenstein".
KEYSTONE

27.08.2025, 10:27

27.08.2025, 13:59

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Dans le Colorado, plusieurs lapins sauvages ont été observés avec de sombres excroissances proéminentes sur la tête et le cou, ressemblant à des cornes ou à des tentacules.
  • Ces animaux ont été surnommés "lapins Frankenstein" sur les réseaux sociaux.
  • Mais il y a une explication scientifique à leur apparence effrayante : un virus, qui n'est toutefois pas dangereux pour l'homme.
Montre plus

Ces animaux, signalés par le site web "GreenMe.co.uk", ont été surnommés "lapins de Frankenstein" sur les réseaux sociaux, mais il existe une explication scientifique à leur apparence inquiétante.

La cause de ces excroissances est le papillomavirus de Shope, un virus connu depuis près d'un siècle qui affecte les lagomorphes d'Amérique du Nord, en particulier le lapin à queue blanche.

Ce virus induit la formation de papillomes kératinisés, des excroissances dures et pigmentées qui prennent la forme de cornes.

Bien que leur aspect puisse être effrayant, il s'agit de tumeurs bénignes qui mettent rarement la vie de l'animal en danger, à moins qu'elles ne se développent près de la bouche ou des yeux, gênant ainsi l'alimentation ou la vision.

Des racines dans le folklore américain

Le virus se transmet principalement par l'intermédiaire d'insectes vecteurs tels que les puces, les moustiques et les tiques, ce qui explique l'augmentation des cas durant l'été. Dans certains cas, la contagion peut également se faire par contact direct entre lapins.

Heureusement, les excroissances ont tendance à régresser spontanément grâce au système immunitaire de l'animal, sans nécessiter d'intervention extérieure.

Ce phénomène trouve également ses racines dans le folklore américain. Les légendes sur le Jackalope, un mystérieux lièvre cornu des prairies de l'Ouest, proviendraient de l'observation de lapins infectés.

L'imaginaire collectif a transformé un état naturel en une créature mythologique, capable même, selon les récits des cow-boys, d'imiter la voix humaine.

Pas de danger pour l'homme, mais il vaut mieux ne pas les toucher, voici pourquoi

Le papillomavirus de Shope ne présente aucun danger pour l'homme ou les animaux domestiques, mais il intéresse beaucoup la communauté scientifique.

Comme il est similaire au papillomavirus humain (HPV), l'étude de ces lapins a permis de mieux comprendre les mécanismes par lesquels les virus peuvent provoquer des tumeurs. Elle a notamment contribué à la recherche sur le lien entre le HPV et le cancer du col de l'utérus.

Toutefois, les experts recommandent la prudence : toute personne rencontrant un lapin présentant ces excroissances doit éviter de le toucher ou de l'attraper.

Bien qu'il n'y ait pas de risque d'infection, le contact direct peut provoquer un stress chez les animaux et aggraver leur état.

La rédactrice a rédigé cet article avec l'aide d'AI

