Quand les vacances virent au cauchemar: 6 témoignages qui font froid dans le dos

Les vacances ne sont pas toujours synonymes de détente et d'évasion: elles peuvent aussi tourner au cauchemar. Entre larmes à l’aéroport, repas hors de prix et rencontres indésirables, six collaborateurs de blue News partagent leurs mésaventures de voyage.

Lorsque les vacances virent au cauchemar, on se réjouit d'autant plus de retrouver son chez soi. Imago

Leo Oetiker/trad Lea Oetiker

Les vacances approchent, et l’impatience grandit. Avec les valises prêtes et le passeport en main, les voyageurs en quête d’évasion prennent la route.

La plupart du temps, le trajet se passe sans encombre, de l’enregistrement jusqu’à l’arrivée. Mais il y a parfois des imprévus. Six collaborateurs de blue News partagent leurs expériences de vacances marquées par la frustration:

Un départ gâché

Une semaine avant notre départ pour le Vietnam, nous avons dîné autour d'une fondue avec des amis qui partaient à la même période. Ils avaient déjà récupéré leurs passeports et leurs visas à l'ambassade, alors que nous avions décidé de les faire sur place, rassurés par leur retour d'expérience.

Une semaine plus tard, au check-in, la guichetière nous demande nos visas. Nous lui expliquons que nous les obtiendrons en arrivant, mais elle nous informe que sans visa, nous ne pourrons pas prendre l'avion.

Direction l'ambassade vietnamienne à Berne pour obtenir nos visas. Heureusement, elle peut nous réserver un vol pour le lendemain.

Sans perdre de temps, nous appelons l'ambassade. La seule disponibilité est le lendemain en fin d'après-midi, mais le traitement des visas nécessite encore deux jours.

Après quelques recherches sur Google, nous trouvons finalement un prestataire au Vietnam qui peut émettre des visas pendant les heures d’ouverture des autorités. Coût: 100 dollars par personne.

Au milieu de la nuit, nous contactons ce prestataire plusieurs fois par téléphone, car le paiement par carte de crédit ne fonctionne pas. Malgré l’aspect un peu louche de la procédure, nous décidons de tenter le coup.

À 6 heures le lendemain, nous recevons enfin un document par mail, un papier mal photocopié avec plusieurs noms dessus. À 10 heures, nous retournons à l’aéroport.

Les deux visas sont acceptés, et nous pouvons enfin avancer vers la porte d’embarquement. Étant en stand-by, nous n’avons aucune garantie d’avoir des places et devons attendre jusqu’à la dernière seconde pour embarquer.

Les vacances se sont finalement bien déroulées, mais depuis, nous ressentons toujours une petite angoisse quand nous volons vers une destination nécessitant un visa.

Jule Aderholz, Product Experience

Le plus long voyage de retour de tous les temps

J’ai fait une croisière, mais à cause d’un épais brouillard, impossible de retourner à terre le jour du départ. Au lieu de faire le check-out à 8 heures et de rentrer en bus, nous avons attendu sur le bateau jusqu’en fin d’après-midi.

Quand nous avons enfin pu entrer dans le port, les valises étaient en pagaille, et les nôtres avaient disparu.

Pourtant, la compagnie de bus ne voulait pas partir sans elles. Finalement – bien plus tard – nous avons pu partir et sommes arrivés à Zurich au beau milieu de la nuit.

Problème suivant: plus de transports publics. Nous commandons un Uber, qui se trompe d’adresse, nous laissant poireauter 40 minutes de plus. Épuisés, nous arrivons enfin chez nous, avec à peine deux ou trois heures de sommeil avant de reprendre le travail.

Yannik Tschan, responsable des médias sociaux

500 euros pour des surgelés

En 2016, ma femme et moi avons réservé une «soirée de gala de la Saint-Sylvestre» au Piaristenkeller de Vienne, au tarif de 350 euros.

Le menu à quatre plats s’est avéré être un assortiment de produits surgelés et de plats préparés de supermarché, servis comme dans une cantine. La viande était dure. À cela s'ajoutaient 90 euros pour un verre de vin, une coupe de champagne et deux bouteilles d'eau.

Pour agrémenter la soirée, un duo de musiciens peu talentueux.

Une heure avant minuit, nous avons décidé de quitter cet endroit, peu désireux de célébrer le compte à rebours dans de telles conditions. Je voulais renoncer à la bouteille de champagne, mais ce n’était pas possible, car elle avait «déjà été ouverte». Résultat : je l'ai ramenée fermée chez moi, où elle a fini directement à la poubelle. Ce Nouvel An, un véritable fiasco, nous a finalement coûté près de 500 euros.

Roman Müller, co-responsable de la rédaction vidéo

«Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi»

En 2007, je suis partie à Cairns en Australie, rêvant de faire du snorkeling dans la Grande Barrière de corail.

Dès le deuxième jour à l’auberge, je me suis réveillée vers trois heures du matin, couverte de démangeaisons. Le lendemain matin, épuisé et couvert d'une éruption cutanée, je ne pouvais presque plus distinguer mon propre poignet.

La rumeur courait déjà à l’auberge, et la gentille pharmacienne a confirmé mes craintes: j'avais été piquée par des punaises de lit.

J’ai dû laver tous mes bagages et vêtements avec une lessive spéciale, et m’enduire de la tête aux pieds d'un produit arborant un symbole de poison. Je ne souhaiterais pas une telle expérience à mon pire ennemi.

Carlotta Henggeler, rédactrice Entertainment

Plus grand chose à voler

Nous voulions simplement aller chercher de l’eau au Walmart, et voilà ce qui est arrivé: en revenant à la voiture de location, nous découvrons un cadenas sur le toit - tous nos bagages ont disparu.

Par chance, une patrouille de police passe à ce moment-là. L’agent baisse la vitre, nous sourit et lance: «¿Qué pasa ?» Malheureusement, il ne peut pas vraiment nous aider, et à la Fiscalia, leur principale préoccupation est une pénurie de café. La situation nous laisse complètement déconcertés.

Cette peur ne me quittera pas pour le reste du voyage. J’apprends que les malfaiteurs utilisent souvent des trackers qu’ils placent sur les voitures de location. Je passe donc les jours suivants à m’inquiéter de retomber dans une embuscade, même s’il n’y a plus rien à voler...

Vanessa Büchel, rédactrice actualités et divertissement

Quand Ratatouille s’invite en vacances

Nous étions enchantés par l’emplacement idyllique de notre rustico loué, niché juste à la lisière de la forêt. Tout semblait parfait pour cette semaine d’automne au fin fond des Centovalli, cette vallée romantique du canton du Tessin.

Ce n’est que l’avant-dernier matin que des bruits suspects se sont fait entendre dans l’armoire à provisions. Surprise: Ratatouille et sa compagne vivaient là à l'année! Nous avons pris la situation avec humour, mais trouver un raticide approprié s'est révélé une petite épreuve supplémentaire.

Stefan Ryser, co-rédacteur en chef