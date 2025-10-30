Éboulement près de l'alpage de Sigel: des tonnes de roches dévalent la montagne

Un éboulement est survenu jeudi matin près de l'alpage de Sigel, dans le massif appenzellois de l'Alpstein, au-dessus de Wasserauen (AI). Les masses rocheuses se sont abattues dans une zone escarpée et inhabitée. Leur ampleur n'est pas encore connue.

L'éboulement est survenu près de l'alpage de Sigel, dans le massif montagneux de l'Alpstein très apprécié des randonneurs (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les blocs de roche se sont effondrés peu après 07h00 en dessous de l'alpage de Sigel en direction de la vallée, communiquent les autorités cantonales des Rhodes-Intérieures. Le phénomène a été filmé par une webcam depuis le versant opposé, précise à Keystone-ATS Ralf Bürki, chef du Service des constructions du petit canton.

Aucune habitation dans la zone touchée.

La coulée de gravats, retenue par la forêt protectrice qui domine la commune de Wasserauen, atteint une longueur de 200 mètres et une largeur de 100 mètres environ, selon M. Bürki. Aucune habitation ni aucun chemin de randonnée ne se trouve dans la zone touchée.

On ignore encore si d'autres blocs de roche risquent de s'effondrer à leur tour.

Le secteur était inaccessible jeudi en raison du brouillard. Vendredi, un vol en hélicoptère doit permettre de constater l'étendue de l'éboulement et d'en évaluer les éventuels risques, grâce à des prises de vues analysées par un géologue.