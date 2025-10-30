Éboulement près de l'alpage de Sigel: des tonnes de roches dévalent la montagne

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Appenzell Éboulement près de l'alpage de Sigel: des tonnes de roches dévalent la montagne

ATS

30.10.2025 - 15:53

Un éboulement est survenu jeudi matin près de l'alpage de Sigel, dans le massif appenzellois de l'Alpstein, au-dessus de Wasserauen (AI). Les masses rocheuses se sont abattues dans une zone escarpée et inhabitée. Leur ampleur n'est pas encore connue.

L'éboulement est survenu près de l'alpage de Sigel, dans le massif montagneux de l'Alpstein très apprécié des randonneurs (archives).
L'éboulement est survenu près de l'alpage de Sigel, dans le massif montagneux de l'Alpstein très apprécié des randonneurs (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.10.2025, 15:53

30.10.2025, 18:18

Les blocs de roche se sont effondrés peu après 07h00 en dessous de l'alpage de Sigel en direction de la vallée, communiquent les autorités cantonales des Rhodes-Intérieures. Le phénomène a été filmé par une webcam depuis le versant opposé, précise à Keystone-ATS Ralf Bürki, chef du Service des constructions du petit canton.

Aucune habitation dans la zone touchée.

La coulée de gravats, retenue par la forêt protectrice qui domine la commune de Wasserauen, atteint une longueur de 200 mètres et une largeur de 100 mètres environ, selon M. Bürki. Aucune habitation ni aucun chemin de randonnée ne se trouve dans la zone touchée.

On ignore encore si d'autres blocs de roche risquent de s'effondrer à leur tour.

Le secteur était inaccessible jeudi en raison du brouillard. Vendredi, un vol en hélicoptère doit permettre de constater l'étendue de l'éboulement et d'en évaluer les éventuels risques, grâce à des prises de vues analysées par un géologue.

Les plus lus

Le public français fait des siennes, un joueur «se venge» avec brio
Marine Le Pen : «C'est une journée qu'on peut qualifier d'historique»
Éboulement près de l'alpage de Sigel: des tonnes de roches dévalent la montagne
Neuf avions de Swiss doivent rester cloués au sol pendant plus d'un an
Un coureur suspendu en raison d’«anomalies non expliquées»