  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Opération de nettoyage Des milliers de bananes et d’avocats s’échouent sur les côtes britanniques

Basile Mermoud

9.12.2025

Une opération de nettoyage était en cours mardi pour ramasser de grandes quantités de bananes échouées sur les côtes du sud de l'Angleterre, après un incident au cours duquel un porte-conteneurs a chaviré près de l'île de Wight.

Les autorités ont appelé le public à ne pas consommer les fruits échoués sur le rivage.
Les autorités ont appelé le public à ne pas consommer les fruits échoués sur le rivage.
AFP

Agence France-Presse

09.12.2025, 18:36

Le cargo Baltic Kipper a perdu samedi 16 conteneurs, dont huit renfermant des bananes, deux des bananes plantains et un des avocats, selon les garde-côtes britanniques.

Les autorités locales mènent l'opération de nettoyage avec l'aide d'une entreprise spécialisée dans la réponse aux urgences environnementales, a indiqué mardi le conseil du West Sussex dans un communiqué. Il s'agit de sécuriser les conteneurs et de ramasser les déchets, principalement des fruits et du polystyrène, est-il précisé.

Sur la plage de Selsey, des volontaires étaient affairés à remplir leurs sacs poubelle de ces bananes vertes et noircies parsemant la plage, non loin de conteneurs blancs éventrés.

«Cette hémorragie doit cesser». Destruction de valeur : la guerre des prix critiquée dans le commerce de détail

«Cette hémorragie doit cesser»Destruction de valeur : la guerre des prix critiquée dans le commerce de détail

Les autorités ont appelé le public à ne pas consommer les fruits échoués sur le rivage. Elles ont aussi mis en garde les personnes offrant leur aide pour nettoyer, en raison de la présence sur les plages de morceaux de métal tranchants issus des conteneurs.

«Toute aide est la bienvenue, mais nous vous demandons de faire preuve de prudence. Il est également important que tous les déchets collectés soient laissés à l'endroit prévu pour leur ramassage», ont-elles exhorté.

Les plus lus

Suivez le choc Inter Milan - Liverpool en direct
«Dans quel monde donne-t-on la priorité aux moutons plutôt qu’aux femmes?»
Lecornu triomphe : l’Assemblée adopte le budget de la Sécurité sociale
Migros étend son réseau de distributeurs automatiques de snacks
Le Honduras accuse Trump de manipulation électorale
Nouvelle étape franchie : la complicité Trump - Infantino fait des remous !