Une opération de nettoyage était en cours mardi pour ramasser de grandes quantités de bananes échouées sur les côtes du sud de l'Angleterre, après un incident au cours duquel un porte-conteneurs a chaviré près de l'île de Wight.

Les autorités ont appelé le public à ne pas consommer les fruits échoués sur le rivage. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le cargo Baltic Kipper a perdu samedi 16 conteneurs, dont huit renfermant des bananes, deux des bananes plantains et un des avocats, selon les garde-côtes britanniques.

Les autorités locales mènent l'opération de nettoyage avec l'aide d'une entreprise spécialisée dans la réponse aux urgences environnementales, a indiqué mardi le conseil du West Sussex dans un communiqué. Il s'agit de sécuriser les conteneurs et de ramasser les déchets, principalement des fruits et du polystyrène, est-il précisé.

Sur la plage de Selsey, des volontaires étaient affairés à remplir leurs sacs poubelle de ces bananes vertes et noircies parsemant la plage, non loin de conteneurs blancs éventrés.

Les autorités ont appelé le public à ne pas consommer les fruits échoués sur le rivage. Elles ont aussi mis en garde les personnes offrant leur aide pour nettoyer, en raison de la présence sur les plages de morceaux de métal tranchants issus des conteneurs.

«Toute aide est la bienvenue, mais nous vous demandons de faire preuve de prudence. Il est également important que tous les déchets collectés soient laissés à l'endroit prévu pour leur ramassage», ont-elles exhorté.