Des millions de francs finiraient... à la poubelle!

Un initié révèle que des retours d'une valeur sont détruits en masse chez le partenaire de Zalando MS Direct à Arbon TG, articulant un montant de 40 millions de francs pour les six dernières années. Les responsables contestent les accusations.

Logistique Zalando à Daillens, Vaud : le magasin de vente en ligne jetterait de nombreux articles retournés. KEYSTONE

Rédaction blue News

Un lanceur d'alerte interne a révélé que le partenaire suisse de Zalando, MS Direct, à Arbon (TG), détruisait des retours en masse. Cette pratique aurait lieu pour des raisons de coûts, la destruction étant moins chère que la revente, rapporte le «Blick».

L'initié, qui souhaite rester anonyme, rapporte que des milliers d'articles sont détruits chaque semaine, notamment des parfums, des appareils électriques et des produits cosmétiques. La destruction des retours chez MS Direct ne concerne pas uniquement les marchandises défectueuses ou invendables.

Selon le témoin, les articles classés comme «B-Ware» sont également détruits. Ceux-ci ont une valeur marchande inférieure à 100 francs. Dans le domaine de la beauté, jusqu'à 8'000 articles seraient détruits chaque mois. Au total, l'insider estime qu'environ 15'000 articles sont détruits chaque mois, ce qui correspond à une valeur de marchandises pouvant atteindre 40 millions de francs au cours des six dernières années.

Zalando lui-même serait au courant de cette pratique et l'encouragerait même. L'année dernière, le détaillant de mode en ligne a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de francs en Suisse. La destruction des retours semble être supportable pour l'entreprise. L'initié critique toutefois le fait que des marchandises de bonne qualité valant des millions soient détruites alors que les collaborateurs doivent payer pour l'utilisation du parking.

Jeter est soi-disant l'exception

MS Direct et Zalando rejettent ces accusations. Une porte-parole de MS Direct explique que les marchandises défectueuses et invendables ne sont jetées que dans de rares cas. La mission consisterait à reconditionner les marchandises renvoyées de manière à ce qu'elles puissent être revendues. Zalando souligne également que l'objectif est de revendre les articles.

98% des vêtements retournés seraient remis en vente ou donnés à des magasins d'usine et à des organisations humanitaires. L'entreprise Apfelkiste, qui est également livrée par MS Direct, explique que les marchandises défectueuses ne sont que rarement livrées. Dans de tels cas, on examine la possibilité d'un retour ou on propose les produits comme outlet. Seuls les articles invendables sont éliminés.

L'initié reste sceptique quant aux déclarations des entreprises. Il est convaincu que le taux de destruction est bien plus élevé qu'indiqué. L'écart entre les déclarations officielles et les observations sur le terrain soulève des questions sur la transparence et la durabilité du traitement des retours.