Panique sur l'autoroute A1 : des mineurs roulent à 250 km/h

Plusieurs conducteurs mineurs ont semé la panique sur les routes du canton de Zurich. Dans un cas, deux adolescents âgés de 14 et 15 ans ont roulé à 250 km/h sur l'autoroute avec une voiture de 500 chevaux dans des conditions routières précaires. Ils ont été arrêtés.

Une voiture roule devant un radar sur l'autoroute entre Morges et Lausanne ce mercredi 22 juillet 2015 a Lonay. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Vers 02h30, des habitants de Wangen, près de Dübendorf, ont signalé qu'un véhicule roulait à une vitesse nettement excessive, indique dimanche la police cantonale de Zurich. La patrouille de police a aperçu le véhicule signalé à Brüttisellen avant qu'il ne prenne l'A15 en direction d'Uster.

Vers 03h30, les recherches ont ramené la police cantonale à Wangen, où elle a retrouvé le véhicule recherché et quatre adolescents. La police a arrêté les Suisses âgés de 13 à 15 ans.

Selon l'enquête, un adolescent de 14 ans et un autre de 15 ans ont poussé le véhicule de plus de 500 chevaux jusqu'à environ 250 km/h sur l'A15 et l'A1, alors que la route était mouillée et que les températures étaient inférieures à zéro. Ils auraient aussi roulé à environ 100 km/h dans une zone limitée à 50 km/h.

Les adolescents seront poursuivis par le tribunal des mineurs pour excès de vitesse et vol de véhicule.

La voiture des parents

Environ quatre heures plus tôt, vers 23h00, une patrouille de la police cantonale a remarqué un véhicule à Esslingen. Le conducteur a ignoré l'ordre de s'arrêter, a fortement accéléré et s'est enfui en direction d'Egg, selon les informations fournies.

Après une brève recherche dans les environs, le véhicule abandonné a été retrouvé à Egg. Le conducteur de 17 ans s'est rendu. Il avait auparavant volé le véhicule à ses parents. Le jeune sera dénoncé au tribunal des mineurs pour violation grave du code de la route et obstruction à l'exercice des fonctions publiques.