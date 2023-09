Des morts après des coups de feu à Rotterdam

Plusieurs personnes ont été tuées dans une double fusillade survenue jeudi à Rotterdam, a indiqué la police. Un homme armé et en tenue de combat a ouvert le feu dans un appartement de la ville néerlandaise, puis a fait irruption dans un centre médical voisin.

Un homme armé a ouvert le feu dans un appartement de la ville néerlandaise, puis a fait irruption dans un centre médical voisin (image d'illustration). KEYSTONE/EPA ANP/EVERT ELZINGA

Des incendies se sont déclarés dans les deux endroits, mais ont pu être éteints. «Les deux fusillades à Rotterdam ont fait des morts. Nous informerons d'abord la famille et les proches et nous leurs donnerons plus d'explications plus tard», a déclaré la police de la ville dans un communiqué sur X (anciennement Twitter).

Des unités d'élite de la police ont fait irruption dans l'hôpital de la ville néerlandaise à la recherche du suspect de 32 ans, armé d'une arme de poing, ont indiqué les autorités. Le motif de l'attaque reste inconnu, a indiqué l'agence de presse locale ANP, citant la police.

Des images sur place ont montré des personnes sortant de l'hôpital, y compris des médecins, tandis que des policiers en gilets pare-balles y pénétraient. La police avait déclaré plus tôt que le suspect portait des vêtements «de combat», qu'il était grand, avec des cheveux noirs et qu'il portait un sac à dos.

ATS