En vacances en Egypte, ils laissent leurs cinq enfants à la maison !

Un couple d'Italiens s'est offert des vacances romantiques à Sharm El-Sheikh et a laissé ses cinq enfants mineurs seuls à la maison. L'affaire a été révélée par une enseignante qui a fait appel à la police.

Plage de sable à Shoni Bay en Égypte. (image symbolique) IMAGO/imagebroker

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Excursions de snorkeling, cocktails sur la plage et farniente: un couple de Trieste s'est offert des vacances à la plage à Charm El-Cheikh en Egypte... sans ses enfants. Le couple a laissé les cinq mineurs seuls à la maison, comme le rapporte le journal italien «Il Messaggero».

Le couple a profité de ses vacances au bord de la mer Rouge et a fièrement posté des photos d'excursions dans le désert et de journées à la plage sur les réseaux sociaux. Selon les médias italiens, ces habitants de Trieste vivraient en périphérie de la ville et n'auraient pas de problèmes financiers.

La prof a eu des doutes

Suite aux récits d'un enfant, une enseignante a eu des soupçons et a informé les services sociaux de Trieste. Une visite à domicile a été organisée en collaboration avec la police. Sur place, les soupçons se sont confirmés: les enfants étaient dans l'appartement sans surveillance, ainsi qu'avec des animaux domestiques.

Les autorités ont immédiatement réagi. Les cinq mineurs ont été emmenés à l'hôpital Burlo Garofolo pour un contrôle et le parquet a été informé. Une structure d'accueil temporaire a été trouvée pour eux dans les environs. Le tribunal pour enfants s'occupe désormais de l'affaire.