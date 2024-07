Des parents helvétiques escroqués par une vilaine astuce

Deux jeunes Hollandais ont escroqué de grosses sommes d'argent à des parents suisses en utilisant une astuce pour le moins sournoise. En effet, ils se sont fait passer pour leurs enfants afin de leur voler plusieurs centaines de milliers de francs.

Deux jeunes Hollandais ont dû répondre de leurs actes mardi devant le tribunal de district de Zurich. Image d’archives : Keystone

dmu / trad. Dominik Müller

Mardi, le tribunal de district de Zurich a jugé le cas de deux jeunes Hollandais. Selon le «Tages-Anzeiger», ils auraient utilisé une nouvelle méthode d'escroquerie pour soutirer plusieurs centaines de milliers de francs à 28 parents d’origine suisse.

Les deux escrocs, âgés respectivement de 22 et 24 ans, ont d'abord travaillé dans le port de Rotterdam avant de soudainement vivre dans le luxe, sans travailler, en se rendant très régulièrement à Zurich pour des fêtes notamment.

«Durant l'été 2023, les deux hommes ont séjourné dans des hôtels de luxe zurichois durant quelques jours et ont profité de la vie nocturne locale de manière excessive», écrit le ministère public dans l'acte d'accusation. Pour financer ce style de vie onéreux, le duo aurait employé des moyens illégaux.

Un réseau d'aides

Les deux individus auraient ainsi utilisé des contacts dans la vie nocturne zurichoise pour recruter des jeunes gens qui auraient ouvert de nombreuses cartes SIM et des comptes bancaires à leur propre nom. Pour cinq cartes SIM, les deux Hollandais payaient généralement 300 francs aux bénévoles. Ceux-ci recrutaient à leur tour d'autres personnes.

Les deux escrocs recherchaient ensuite d’autres victimes potentielles au moyen d'un programme de filtrage. Ils leur envoyaient un message à partir des numéros enregistrés à d'autres noms.

Ils se justifiaient en disant que le téléphone portable avait été perdu ou cassé dans la machine à laver. Si une réponse arrivait, les deux escrocs, se faisant passer pour un prétendu fils ou une prétendue fille, simulaient une situation de détresse nécessitant une aide financière urgente. Ils demandaient un soutien pécuniaire compris entre 2’000 et 17’000 francs en précisant que cet argent serait rapidement remboursé.

SMS en suisse allemand

La communication se faisait via Whatsapp en suisse allemand ce qui était une nouveauté. C'est sans doute pour cette raison que 28 parents sont tombés dans le panneau et ont transféré plus de 346 000 francs sur des comptes en Suisse et en Lituanie.

Selon le «Tages-Anzeiger», chez certaines victimes, leur propre enfant était en voyage à l'étranger et donc difficilement joignable, chez d'autres, les relations entre les parents et l'enfant étaient tendues et le message était perçu comme un appel à l'aide.

Condamnés à des peines de prison

Depuis, les deux accusés sont passés aux aveux. Ils ont déclaré qu'ils avaient dépensé la majeure partie de leur argent en Suisse pour des fêtes, des hôtels et des voitures. Une partie aurait également été versée aux sept frères et sœurs de l'un des deux hommes.

Selon le juge, les Hollandais ont agi «de manière professionnelle, perfide et audacieuse». Le tribunal les a condamnés à une peine de 29 et 35 mois de prison pour escroquerie par métier et blanchiment d'argent. Ils doivent obligatoirement purger six mois chacun sous les verrous. En outre, ils devront assumer les dommages causés et ne pourront pas se rendre en Suisse pendant sept ans.