Ils partent à l'étranger avec leurs filles – Le tribunal les attend au retour!

Le fait qu'ils soient rentrés de vacances deux semaines plus tôt que prévu a été interprété par les parents de deux filles comme une tromperie des autorités. Ils viennent d'être acquittés en troisième instance.

Un long voyage pendant la période scolaire a eu des suites judiciaires. sda (Symbolbild)

A Zurich, un litige concernant des vacances controversées de deux écolières avec leurs parents s'est terminé par un acquittement. En 2023, la famille voulait rendre visite à l'oncle vivant dans les Caraïbes pendant 14 semaines, mais elle est revenue après 12 semaines. L'administration scolaire a alors porté plainte contre eux.

Sur le papier, les parents avaient tout fait correctement: en cas d'absence de plus de douze semaines scolaires - les vacances scolaires ne comptent pas - les enfants scolarisés doivent être annoncés à l'école. C'est exactement ce qu'ils avaient fait. Mais alors, que s'est-il passé?

L'origine du litige, dont le «Tages-Anzeiger» fait état, réside dans les antécédents du voyage. A l'origine, la famille avait prévu de passer seulement cinq semaines aux Caraïbes. Pour cela, les parents ont déposé une demande de dispense, qui a été refusée dans le cas de la fille de 12 ans, car elle avait déjà été dispensée une fois.

Le voyage se termine prématurément

Pour contourner ce problème, le voyage a été reprogrammé et prolongé de neuf semaines supplémentaires. Le voyage avait donc atteint la durée requise pour une désinscription des filles en âge scolaire.

Lorsque les enfants ont été réinscrits à l'école deux semaines plus tôt que prévu, les autorités scolaires sont devenues sceptiques. La famille avait-elle délibérément trompé les autorités scolaires et n'avait-elle pas l'intention de passer plus de douze semaines d'école dans les Caraïbes? S'agissait-il d'une tromperie visant à éviter le rejet de la demande de dispense? Une plainte a été déposée auprès du Statthalteramt de Winterthur.

L'office s'est rangé à l'avis de la direction de l'école: les enfants avaient été absents sans excuse valable, ce qui entraînait une amende de 2000 francs par parent. 950 francs de frais s'y ajoutaient. Mais les parents ont porté l'affaire devant l'instance suivante: le tribunal de district de Winterthur les a acquittés. C'était en juillet 2024.

Confirmation de l'acquittement

Le retour anticipé avait en effet deux raisons concrètes: d'une part, la mère de la famille a été victime d'un collapsus circulatoire pendant son séjour à l'étranger. D'autre part, la fille de 10 ans souffrait de plus en plus du mal du pays.

La préfecture a également porté l'affaire devant l'instance supérieure. Mais la Cour suprême de Zurich s'est rangée du côté des parents et a confirmé l'acquittement existant. Il n'a pas été possible de prouver que la dispense refusée avait été délibérément contournée. La demande de preuves concernant l'état de santé de la mère et le mal du pays de la fille a été rejetée comme étant irrecevable.

Interrogée par le «Tagesanzeiger», la préfecture a l'intention d'accepter le jugement. Celui-ci n'est pas encore entré en vigueur.