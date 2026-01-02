Les passagers d'une croisière rentrent après un voyage horrible et règlent leurs comptes

«C'est une honte»: les passagers ont payé plus de 10'000 francs pour une croisière de luxe de douze jours - mais le bateau s'est échoué sur un récif. L'entreprise est déjà sous pression suite à un incident survenu en octobre.

Le Coral Adventurer a heurté un récif lors d'une croisière. Coral Expeditions

Rédaction blue News Oliver Kohlmaier

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le bateau de croisière «Coral Adventurer» s'est échoué sur un récif à une trentaine de kilomètres de Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, lors d'un voyage de luxe de douze jours.

Alors que les autorités immobilisent le navire, la compagnie doit faire face à des critiques massives de la part des passagers.

Depuis deux mois, l'entreprise fait déjà l'objet d'une enquête pour une autre affaire.

Lors d'une escale d'un tour du monde à la voile, une femme avait été abandonnée sur une île isolée. L'octogénaire avait alors perdu la vie. Montre plus

Les autorités enquêtent toujours sur un décès sur une île australienne isolée. La compagnie de navigation Coral Expeditions est à nouveau sous pression après qu'un bateau de croisière s'est échoué en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le Coral Adventurer avait quitté Cairns le 18 décembre avec 123 personnes à bord pour un voyage de luxe de douze jours. Les passagers avaient payé chacun plus de 13'000 dollars (environ 10'300 francs). Mais la croisière s'est brutalement terminée lorsque le navire a heurté un récif le 27 décembre au large de Finschaffen, à l'est de Lae et à environ 30 kilomètres au nord de Port Moresby.

Selon le Bureau australien de la sécurité des transports, le navire s'est incliné de six degrés après la collision et s'est retrouvé coincé. Personne n'a été blessé lors de l'incident.

Bateau de croisière immobilisé

«Déçu, désabusé et c'est une honte», a déclaré un voyageur à la chaîne de télévision 7News à son retour à Cairns. «Nous avons eu des secousses pendant 20 secondes et ce n'était pas agréable».

Ursula Daus, une passagère de Berlin, a déclaré qu'elle se sentait «en danger». «Et puis ils nous ont dit que nous serions en sécurité pendant encore quatre jours. C'était horrible», a-t-elle rapporté.

L'autorité australienne de la sécurité maritime a cependant immobilisé le navire de croisière afin d'enquêter sur ce qui s'est passé lors du dernier voyage. Les exploitants du navire ont fait savoir au journal britannique Daily Mail que les premiers examens effectués par des plongeurs n'avaient pas révélé de dommages importants sur la coque du navire.

«Coral Expeditions regrette l'échouage de son navire et présente ses excuses à nos passagers», explique finalement l'entreprise dans un communiqué de presse. Des remboursements ou des réductions auraient été proposés aux voyageurs échoués.

Selon les rapports, le Coral Adventurer a été «remis à flot» après une action coordonnée de plusieurs autorités le soir du Nouvel An. Après avoir débarqué, les passagers ont été transportés en bus, à l'aéroport international Nadzab Tomodachi et à bord d'un avion affrété à destination de Cairns.

Le navire devrait retourner à Cairns après l'obtention de l'autorisation.

Un octogénaire décède sur une île isolée

La dernière crise de la compagnie maritime s'est produite deux mois seulement après un décès tragique qui a fait la une des journaux du monde entier. Une grand-mère de l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud est décédée après avoir été abandonnée sur une île isolée lors d'une escale.

Suzanne Rees, âgée de 80 ans, a été abandonnée fin octobre lors d'une escale sur l'île Lizard alors qu'elle participait à un tour du monde à la voile d'un coût de 80'000 dollars (environ 63'500 francs).

Rees était en route pour le sommet de la plus haute montagne de l'île de la Grande Barrière de corail, mais elle a fait demi-tour lorsqu'elle était trop épuisée. Elle n'a pas réussi à remonter à bord du bateau, ce qui soulève de sérieuses questions quant au retard de cinq heures dans les recherches. L'enquête sur ce décès est toujours en cours.