Plus de 5500 bénévoles et 24 personnalités ont fait la lecture mercredi dans quelque 350 manifestations à travers la Suisse à l'occasion de la 8e Journée nationale de la lecture à voix haute. Ces ambassadeurs soulignent l'importance de cette forme de lecture.

Des milliers de bénévoles et deux douzaines de célébrités se sont engagés à faire la lecture au travers de quelque 350 manifestations en Suisse (Photo d'archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La conseillère fédérale et ministre de la culture Elisabeth Baume-Schneider en tête, des personnalités comme l'animateur Jean-Marc Richard, l'animateur et producteur Nik Hartmann, la vététiste et championne olympique Jolanda Neff ou la footballeuse professionnelle et capitaine de l'équipe nationale suisse Lia Wälti soutiennent la manifestation.

Cette année, le slogan de la Journée de la lecture est «Lire à voix haute rend plus fort». Les responsables veulent ainsi mettre l'accent sur l'effet positif de cette forme de lecture sur la santé mentale.

De plus, la lecture à haute voix et l'immersion commune dans des histoires ne favorisent pas seulement le développement linguistique et cognitif de l'enfant, elles renforcent également les relations entre les enfants, écrit l'Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM). Cette institution est à l'origine de la Journée annuelle de la lecture à haute voix.

La participation est inférieure cette année à celle de 2024, avec près de 1500 lecteurs de moins. Le nombre d'ambassadeurs connus est également plus faible d'une dizaine.

L'ISJM l'explique par des raisons de capacité. Elle a ainsi dû alléger le projet, a-t-elle précisé à l'agence de presse Keystone-ATS. Les responsables supposent que la baisse de participation peut aussi provenir du fait que, contrairement à l'année dernière, il n'y a pas de jeu-concours cette année.