L'avion doit faire demi-tour Des pilotes de Lufthansa découvrent une fissure sur un hublot à 12'500 mètres d'altitude

ai-scrape

7.11.2025 - 11:54

Lors du vol de Munich à Riyad, les pilotes ont découvert une fissure dans la fenêtre du cockpit. Ils ont fait demi-tour et sont retournés à Munich à une altitude plus basse. La cause de la fissure n'est pas claire.

L'avion de Lufthansa reliant Munich à Riyad a dû rentrer à Munich au lieu de se rendre à Riyad (image symbolique).
L'avion de Lufthansa reliant Munich à Riyad a dû rentrer à Munich au lieu de se rendre à Riyad (image symbolique).
Hannes P Albert/dpa

Rédaction blue News

07.11.2025, 11:54

07.11.2025, 17:34

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un vol Lufthansa reliant Munich à Riyad a dû faire demi-tour au-dessus du Monténégro en raison d'une fissure dans la fenêtre du cockpit.
  • L'avion a atterri sans encombre à Munich, après avoir mis brièvement le cap sur Belgrade.
  • Les passagers ont été transférés et la fenêtre endommagée a été réparée. L'origine de la fissure reste incertaine.
Montre plus

Un Airbus A350-900 de Lufthansa reliant Munich à Riyad a dû interrompre son vol le 30 octobre. L'avion, portant le numéro de vol LH-640, avait décollé à 20h30 et se trouvait alors au-dessus du Monténégro, à une altitude d'environ 12 500 mètres, lorsque l'équipage a découvert une fissure dans la fenêtre du cockpit. Le pilote a alors fait descendre l'avion à 6'000 mètres.

Le site Internet de la circulation aérienne "The Aviation Herald" rapporte que l'avion a d'abord mis le cap sur Belgrade en Serbie. Mais il a ensuite changé de direction et est retourné à Munich, où il a atterri en toute sécurité. La Lufthansa a confirmé cet incident au "Münchner Merkur".

Après l'atterrissage à Munich, le vol a été annulé et les passagers ont été transférés sur des vols alternatifs.

Selon "The Aviation Herald", la fenêtre endommagée a pu être réparée et l'avion a pu être remis en service 15 heures plus tard.

La cause exacte de la fissure dans la fenêtre du cockpit n'a pas été communiquée.

