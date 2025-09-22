Des pluies diluviennes attendues en Suisse !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Météo agitée Des pluies diluviennes attendues en Suisse !

Gregoire Galley

22.9.2025

Ce lundi soir 22 septembre, l’automne astronomique débutera officiellement dans l’hémisphère nord. Et la météo annoncée cette semaine manquera pas de nous le rappeler.

Avec la pluie annoncée, il faudra se montrer prudent sur les routes (image d’illustration).
Avec la pluie annoncée, il faudra se montrer prudent sur les routes (image d’illustration).
ats

Rédaction blue News

22.09.2025, 10:25

En effet, il va pleuvoir sur une grande partie de la Suisse ce lundi. Ainsi, plusieurs régions sont averties d'un risque de pluie important de niveau 3 sur 5. Selon MétéoSuisse, certaines parties de la Suisse centrale ainsi que les cantons de Berne, du Valais, des Grisons et de Glaris sont concernés par ces alertes. Dans les autres régions, le niveau de danger est de 2 sur 5, ce qui correspond à un danger modéré.

Dans ces conditions, une hausse soudaine du niveau des cours d’eau est probable. Des inondations locales, par exemple dans les passages souterrains, les parkings souterrains ou les caves, ne sont pas non plus exclues. La Confédération conseille d'éviter les rives des rivières et des lacs ainsi que les pentes abruptes. En outre, il convient de suivre attentivement les éventuelles alertes de crues émises par l'Office fédéral de l'environnement.

Pour la suite de la semaine, le temps s’annonce encore très perturbé. Pour retrouver le soleil, il faudra se montrer patient et attendre le week-end prochain. Quant aux températures, elles dépasseront péniblement les 10 degrés tout au long de la période.

Les plus lus

7 phrases choc dans de l'éloge funèbre de Trump pour Charlie Kirk
Des pluies diluviennes attendues en Suisse !
Des millions de francs finiraient... à la poubelle!
Lausanne: on connaît la cause de la chute du cèdre de Pré-du-Marché
Retentissante affaire à la «Sextape» : un maire défraie la chronique en France
5 heures de cérémonie dans un stade bondé, pour saluer «un géant de sa génération»