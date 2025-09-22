Des pluies diluviennes attendues en Suisse !

Ce lundi soir 22 septembre, l’automne astronomique débutera officiellement dans l’hémisphère nord. Et la météo annoncée cette semaine manquera pas de nous le rappeler.

Avec la pluie annoncée, il faudra se montrer prudent sur les routes (image d’illustration). ats

Rédaction blue News Gregoire Galley

En effet, il va pleuvoir sur une grande partie de la Suisse ce lundi. Ainsi, plusieurs régions sont averties d'un risque de pluie important de niveau 3 sur 5. Selon MétéoSuisse, certaines parties de la Suisse centrale ainsi que les cantons de Berne, du Valais, des Grisons et de Glaris sont concernés par ces alertes. Dans les autres régions, le niveau de danger est de 2 sur 5, ce qui correspond à un danger modéré.

Dans ces conditions, une hausse soudaine du niveau des cours d’eau est probable. Des inondations locales, par exemple dans les passages souterrains, les parkings souterrains ou les caves, ne sont pas non plus exclues. La Confédération conseille d'éviter les rives des rivières et des lacs ainsi que les pentes abruptes. En outre, il convient de suivre attentivement les éventuelles alertes de crues émises par l'Office fédéral de l'environnement.

Pour la suite de la semaine, le temps s’annonce encore très perturbé. Pour retrouver le soleil, il faudra se montrer patient et attendre le week-end prochain. Quant aux températures, elles dépasseront péniblement les 10 degrés tout au long de la période.