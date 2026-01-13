  1. Clients Privés
Europe centrale Des pluies verglaçantes paralysent transports et avions

Valérie Passello

13.1.2026

Les vols ont été suspendus à l'aéroport de Vienne mardi matin, en raison de pluies verglaçantes qui provoquent également des perturbations en Slovaquie, en République tchèque et en Hongrie.

A Vienne, en raison d'une épaisse couche de glace sur les pistes, les vols à l'arrivée ont été déroutés vers d'autres aéroports – dont Munich, Francfort, Cologne ou Venise - tandis que les vols au départ sont tous retardés. (image d'illustration)
A Vienne, en raison d'une épaisse couche de glace sur les pistes, les vols à l'arrivée ont été déroutés vers d'autres aéroports – dont Munich, Francfort, Cologne ou Venise - tandis que les vols au départ sont tous retardés. (image d'illustration)
KEYSTONE

Agence France-Presse

13.01.2026, 10:16

13.01.2026, 10:29

A Vienne, en raison d'une épaisse couche de glace sur les pistes, les vols à l'arrivée ont été déroutés vers d'autres aéroports – dont Munich, Francfort, Cologne ou Venise - tandis que les vols au départ sont tous retardés.

«La situation va se maintenir au moins jusqu'à environ 11H00 (10H00 GMT)», a déclaré le porte-parole de l'aéroport Peter Kleemann à l'agence APA.

La compagnie ferroviaire publique autrichienne ÖBB a de son côté demandé aux voyageurs de reporter leurs déplacements non urgents, et annoncé de nombreuses interruptions de lignes et des suppressions.

Dans les pays voisins, l'aéroport de Bratislava restera fermé jusque vers 11H15 (10H15) en raison du mauvais temps.

«Une équipe d’urgence se réunit pour évaluer l'adhérence au freinage sur la piste», indique l'aéroport sur son site internet, recommandant aux passagers de consulter son site ou les applications des compagnies aériennes pour obtenir des informations à jour sur leurs vols .

La police slovaque a elle lancé un appel à la population sur Facebook, les invitant à éviter les déplacements à cause du verglas et la neige «extrêmes» dans l'ouest du pays.

En République tchèque, le verglas paralyse le trafic routier et ferroviaire dans la majeure partie du pays.

L'aéroport de Prague est pratiquement à l'arrêt, les pompiers devant dégeler les pistes.

Le service d'urgence de Prague, cité par l'agence CTK, a indiqué avoir traité environ 50 personnes blessées à cause du verglas.

En Hongrie, les services météorologiques ont émis des alertes aux pluies verglaçantes et chutes de neige alors que des conditions hivernales sévères touchent une large partie du pays tandis que trains et vols subissaient des retards.

Les autorités signalent par ailleurs une dérive des glaces sur le Danube et la rivière Tisza, où des brise-glaces ont été placés en alerte.

Le lac Balaton, dans l'ouest du pays, est actuellement gelé, un phénomène relativement rare, observé environ une fois tous les dix à 15 ans. Toutefois, les autorités soulignent que l'épaisseur de la glace reste insuffisante pour permettre le patinage en toute sécurité, et appellent la population à la prudence.

bur-oaa/cpy

