Des policiers saint-gallois dans le rôle de videurs

La police cantonale saint-galloise a dû jouer les videurs à Noël. Elle a reçu plusieurs appels de personnes souhaitant se débarrasser d'invités tenaces.

La police saint-galloise a été sollicitée plusieurs fois à Noël pour faire partir des invités trop collants. (image symbolique) ATS

Keystone-SDA ATS

Le communiqué publié vendredi ne détaille pas les interventions effectuées. Mais apparemment les appels aux forces de l'ordre ont eu l'effet escompté: «A l'arrivée de la patrouille, les gens se sont bien rendu compte que la soirée était finie», écrit la police.