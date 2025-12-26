  1. Clients Privés
Invités tenaces Des policiers saint-gallois dans le rôle de videurs

ATS

26.12.2025 - 12:05

La police cantonale saint-galloise a dû jouer les videurs à Noël. Elle a reçu plusieurs appels de personnes souhaitant se débarrasser d'invités tenaces.

La police saint-galloise a été sollicitée plusieurs fois à Noël pour faire partir des invités trop collants. (image symbolique)
La police saint-galloise a été sollicitée plusieurs fois à Noël pour faire partir des invités trop collants. (image symbolique)
ATS

Keystone-SDA

26.12.2025, 12:05

26.12.2025, 12:28

Le communiqué publié vendredi ne détaille pas les interventions effectuées. Mais apparemment les appels aux forces de l'ordre ont eu l'effet escompté: «A l'arrivée de la patrouille, les gens se sont bien rendu compte que la soirée était finie», écrit la police.

