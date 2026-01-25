  1. Clients Privés
Canton de Berne Des porcs et porcelets meurent dans un incendie à Detligen

ATS

25.1.2026 - 14:11

Une vingtaine de porcs et porcelets ont péri dans l'incendie d'une porcherie à Detligen dans la nuit de samedi à dimanche. Le bâtiment agricole a subi de gros dommages.

Une vingtaine de porcs et porcelets périssent dans un incendie à Dettligen (BE) (image d'illustration).
Une vingtaine de porcs et porcelets périssent dans un incendie à Dettligen (BE) (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

25.01.2026, 14:11

25.01.2026, 14:18

L'incendie a été signalé peu avant 03h00, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise. L'intervention rapide des pompiers a permis de maîtriser rapidement les flammes. Deux porcs et 21 porcelets qui se trouvaient dans l'étable en feu ont péri, a-t-elle ajouté.

Gare de Zurich Aéroport. Un incendie perturbe brièvement le trafic ferroviaire

Gare de Zurich AéroportUn incendie perturbe brièvement le trafic ferroviaire

D'autres porcs se trouvant dans d'autres parties de la ferme ont survécu. Selon le communiqué, 73 membres des pompiers régionaux d'Aarberg et de Lyss ont été mobilisés. Une équipe d'ambulanciers a examiné deux personnes et cinq pompiers par mesure de précaution. Aucune personne n'a été blessée, a ajouté la police.

La route à Detligen a été fermée jusque vers 06h00. La police a ouvert une enquête pour déterminer la cause de l'incendie et évaluer le montant des dégâts matériels.

