Des élus républicains ont appelé à couper les financements fédéraux des médias publics américains, les accusant d'être des «caisses de résonance de gauchistes radicaux» et de «laver le cerveau» des gens, au cours d'une audition parlementaire mercredi.

KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous allons appeler au retrait du financement et au démantèlement pur et simple» de l'organisation qui gère les financements fédéraux des médias publics (CPB), a affirmé l'élue trumpiste Marjorie Taylor Greene.

Il s'agit d'une attaque de plus contre les médias d'information traditionnels, régulièrement pris pour cible par le président républicain Donald Trump, qui qualifie certains d'«ennemis du peuple».

Mme Taylor Greene préside la commission parlementaire pour l'efficacité gouvernementale formée en appui à l'initiative anti-bureaucratie Doge pilotée par Elon Musk, allié de Donald Trump.

Elle n'a pas retenu ses coups face aux patronnes des réseaux de radio et télévision publics NPR et PBS convoquées pour l'occasion.

«Le contenu diffusé par ces médias financés par l'Etat est si radical qu'il lave le cerveau du peuple américain, et plus important encore, des enfants», a-t-elle attaqué, en leur reprochant «un endoctrinement pro-LGBTQ+», «un narratif systématiquement basé sur le racisme» ou encore un positionnement «anti-famille» et «pro-criminalité».

Ces médias publics sont devenus «des caisses de résonance des gauchistes radicaux pour un public réduit, essentiellement aisé, blanc, urbain, libéral et progressiste», a affirmé la députée républicaine de Géorgie.

La CPB, établie il y a près de soixante ans, vient toutefois de voir son financement voté par le Congrès jusqu'en 2027, à hauteur de plus de 500 millions de dollars.

Zones rurales pénalisées

L'élue démocrate du Texas Jasmine Crockett s'est insurgée contre «l'idée de vouloir faire taire tous ceux qui ne sont pas Fox News», la chaîne préférée des conservateurs.

La PDG de NPR Katherine Maher a évalué à quelque 120 millions de dollars, et «moins de 5%» de son budget, l'allocation annuelle reçue par le réseau de radio publique en 2024.

Sans ce pourcentage, NPR survivrait-il, a interrogé l'élu républicain Brian Jack?

«Ce serait terriblement préjudiciable», a plaidé Mme Maher. «Si le financement fédéral de notre réseau cesse, des Américains de zones rurales seront pénalisés», a-t-elle avancé comme exemple.

L'élu démocrate Stephen Lynch aurait «préféré que la commission parle de la récente faille de sécurité», en référence aux plans militaires divulgués par mégarde à un journaliste lors d'une conversation Signal par les plus hauts responsables du gouvernement américain. Mais «la majorité parlementaire a peur de faire son travail et de demander des comptes à Donald Trump et à son gouvernement», a-t-il déploré.

Quelque 40 millions d'Américains écoutent chaque semaine NPR et 36 millions regardent chaque mois une télévision locale du réseau de PBS, selon des estimations de ces médias.