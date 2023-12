Des rafales balayent la Suisse à plus de 180 km/h en montagne

Des rafales ont balayé la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi. Les pointes de vent on parfois atteint plus de 180 km/h en montagne, annonce vendredi le service météorologique Meteonews.

Selon Meteonews, le Gornergrat (VS) a enregistré les vents les plus violents, avec un pic à 184 km/h (image d'archives). KEYSTONE

Selon Meteonews, le Gornergrat (VS) a enregistré les vents les plus violents, avec un pic à 184 km/h, suivi du Jungfraujoch (BE), avec 181 km/h.

La nuit a également été tempétueuse en plaine, avec des vents de 95 km/h mesurés à Lucerne. A l'aéroport de Zurich, des rafales à 93 km/h ont été enregistrées, selon Meteonews.

La nuit dernière fut particulièrement #agitée sur la crête principale des Alpes. On notera les 184 Km/h au #Gornegrat, mais surtout les 103 km/h à #Quinten sur les bords du Walensee. Le vent restera une thématique de choix jusqu'à samedi : https://t.co/xPkk40K8zH (nb) pic.twitter.com/Ld32luh5Yx — MeteoNews_Suisse (@meteonewsSA) December 22, 2023

Selon les prévisions, la dépression Pia devrait amener de fortes rafales jusqu'à samedi. Mais, selon le service météorologique SRF, le vent devrait quelque peu faiblir en de nombreux endroits vendredi après-midi.

De grandes quantités de neige fraîche ont également été enregistrées en montagne. La Confédération a relevé le niveau de danger d'avalanche dans les Alpes au deuxième échelon le plus élevé, à savoir le niveau 4 (fort danger).

st, ats