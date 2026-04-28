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Thurgovie Des restes humains trouvés à Engwang après une arrestation

ATS

28.4.2026 - 16:59

Des restes humains ont été trouvés mardi sur une propriété du hameau d'Engwang, sur la commune de Wigoltingen, où un Suisse de 50 ans a été arrêté le matin même. L'homme est fortement soupçonné d'avoir tué une femme portée disparue depuis le début de l'année.

La police cantonale thurgovienne a trouvé mardi après-midi des restes humains sur une propriété du hameau d'Engwang, en Thurgovie, où un homme suspecté de meurtre a été arrêté le matin même (image symbolique).
La police cantonale thurgovienne a trouvé mardi après-midi des restes humains sur une propriété du hameau d'Engwang, en Thurgovie, où un homme suspecté de meurtre a été arrêté le matin même (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

28.04.2026, 16:59

28.04.2026, 17:43

La police thurgovienne était à pied d'œuvre depuis mardi matin à Engwang pour saisir des éléments de preuve. Dans l'après-midi, elle a trouvé des restes humains sur la propriété, annoncent le parquet et la police cantonale dans un communiqué commun.

L'identification des restes humains est en cours par l'Institut de médecine légale. Le parquet thurgovien a ouvert une enquête contre le Suisse, suspecté de meurtre. L'opération de perquisition se poursuit dans le but d'obtenir d'autres preuves.

En janvier dernier, une femme de 51 ans a été signalée disparue. Depuis, le ministère public et la police cantonale mènent des enquêtes approfondies pour faire toute la lumière sur cette disparition.

En couple

Selon un porte-parole du parquet thurgovien contacté par Keystone-ATS, l'homme arrêté et la femme de 51 ans étaient en couple. Selon la presse locale, l'auteur présumé et la femme disparue vivaient ensemble sur la propriété.

La disparition a été signalée par des proches de la femme. Le porte-parole n'a pas précisé si le suspect était connu des services de police.

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