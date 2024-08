Poussé à bout, le boulanger éteint définitivement son four à bois

Le pain traditionnel cuit au four à bois dans une boulangerie de Möhlin (AG) sera bientôt de l'histoire ancienne. La fumée du four provoque l'ire des voisins, des plaintes civiles sont même déposées.

Le pain traditionnel cuit au four à bois dans une boulangerie de Möhlin (AG) sera bientôt de l'histoire ancienne. Screenshot Tele M1

Sven Ziegler

La boulangerie Aukofer à Möhlin AG, connue pour son pain traditionnel cuit au four à bois, arrêtera la production de ce pain particulier le 31 août. Derrière cette décision se cache une querelle de quartier entre la boulangerie et les riverains. Depuis des années, les habitants se plaignent de la fumée qui se dégage du four à bois de la boulangerie et qui pénètre dans leurs maisons.

La fumée, qui se répand surtout la nuit dans le quartier, fait que les riverains doivent régulièrement laver leurs vêtements, car ils sentent la fumée, rapporte Tele M1. Dans certains cas, la fumée a même pénétré dans les chambres à coucher, de sorte que les personnes concernées pouvaient à peine respirer et dormir, se plaint une riveraine.

«Les plaintes proviennent principalement de personnes qui habitent dans un périmètre plus large», rapporte Marc Aukofer, gérant de la boulangerie, à Tele M1. «Nous allumons le four à bois chaque nuit vers minuit, pour qu'il soit prêt à 4 ou 5 heures du matin, afin d'y enfourner le pain».

«Nous n'avons plus de force»

La commune est intervenue après les plaintes répétées des riverains et a fait procéder à une mesure officielle des émissions. Celle-ci a révélé que les valeurs d'émission n'étaient dépassées que pendant les cinq premières minutes après l'allumage du four, lorsque le dégagement de fumée est le plus important.

«En soi, c'est correct», déclare Aukofer. Mais les plaintes ont continué à s'accumuler, et des plaintes civiles ont finalement été déposées contre la boulangerie.

Marc Aukofer, gérant de la boulangerie. Screenshot Tele M1

«Nous n'avons plus de force», avoue Aukofer. Face à la persistance des plaintes et à la perspective de longues batailles juridiques, la boulangerie a décidé d'arrêter définitivement l'exploitation du four à bois. «C'est dommage, car le pain était une affaire de cœur pour mon père», poursuit le boulanger.

Il y a toutefois une lueur d'espoir pour les clients fidèles de la boulangerie : À partir du 1er septembre, un nouveau pain sera proposé, cuit sur des briques réfractaires. Le goût de ce pain devrait ressembler à celui du pain traditionnel cuit au feu de bois et satisfaire au moins une partie des anciens clients.