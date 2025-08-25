Des seniors réservent une croisière à 17’000 francs – et vivent un cauchemar

Un couple de retraités américains voulait réaliser un rêve de longue date en s’offrant une croisière fluviale exclusive en Europe. Mais au lieu de détente, ce voyage à 17’000 francs leur a apporté maladie, frustration – et, au final, la volonté de porter plainte.

La croisière fluviale ne s'est pas du tout terminée comme prévu. (Image symbolique) Suraj Patel/AP/dpa

La rédaction blue News Sven Ziegler

Pas le temps? blue News résume pour toi Un couple d'Atlanta a réservé une croisière de luxe de 15 jours pour 17'000 francs.

Au lieu du confort, ils ont eu droit à des cabines étouffantes, des pannes techniques et, au final, une bronchite.

La compagnie n’a offert qu’un petit avoir – le couple compte désormais saisir la justice. Montre plus

Une croisière fluviale de 15 jours à travers l’Europe devait être, pour Rosemary et John K. d’Atlanta, le grand moment après une période de santé difficile. Pour 22’000 dollars – soit environ 17’500 francs – ils avaient choisi un forfait de luxe, promettant détente, confort et une expérience inoubliable. Mais la réalité s’est révélée bien différente.

Dès le départ, les problèmes étaient manifestes: cabines suffocantes, dysfonctionnements techniques et une ambiance pesante à bord. «Il n’y avait pas d’échappatoire. C’était misérable», raconte John K. à la chaîne américaine «Channel 2». Dans les couloirs, on n’entendait que la toux provenant des cabines. De nombreux passagers se sentaient malades, et Rosemary comme John ont dû poursuivre le voyage affaiblis.

De retour chez eux, les médecins leur ont diagnostiqué une bronchite. Face à leur réclamation, la compagnie n’a offert qu’un avoir de 1000 dollars – pour une future croisière. «Nous sommes très, très déçus», déclare John K. Mais le couple ne compte pas en rester là: il prépare une action en justice.

Une plainte en préparation

Un expert juridique a expliqué à «Channel 2» que de tels cas ne sont pas rares. Les compagnies de croisières encaissent rapidement l’argent des clients, mais les remboursements ou indemnisations sont souvent lents, voire inexistants.

Le couple d’Atlanta est déterminé à faire valoir ses droits. Reste à savoir si leur plainte aboutira – mais une chose est sûre: ce «voyage de rêve» à 18’000 euros leur laissera tout sauf de beaux souvenirs.