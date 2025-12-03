Des sets de via ferrata Mammut Skywalker Pro et Pro Turn sont potentiellement dysfonctionnels et peuvent représenter un risque mortel, indique mercredi le Bureau de prévention des accidents (BPA). Les consommateurs sont invités à les vérifier et à les retourner à Mammut le cas échéant.

En collaboration avec le BPA, Mammut invite les consommatrices et les consommateurs à vérifier les sets de via ferrata Mammut Skywalker Pro et Pro Turn. Les produits potentiellement concernés par le dysfonctionnement doivent être retournés. Mammut/BPA

Keystone-SDA ATS

Les bras de verrouillage en matière plastique du mousqueton peuvent s’incurver légèrement vers l’intérieur. Lorsqu’ils sont exposés à des températures basses, le verrou peut se raidir et entraver la fonction de fermeture automatique, détaille le BPA. La fermeture des bras peut alors être ralentie, voire bloquée. Dans le pire des cas, il en résulte un risque de chute et de mort.

Les consommateurs doivent vérifier leurs produits et renvoyer à Mammut ceux qui présentent ce dysfonctionnement. Si le mousqueton de via ferrata porte le numéro de lot 07/2021 ou 11/2022, Mammut invite à omettre l’inspection et à retourner les produits directement pour remplacement. Ce dernier est gratuit.