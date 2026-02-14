Des Suisses défraient la chronique en Italie !

La police financière italienne a saisi des biens d’une valeur d’environ 1,3 million d’euros appartenant à deux personnes, soupçonnées de fraude et d’exercice illégal de services financiers. L’une des personnes aurait exercé ses activités en Suisse.

La police financière italienne a saisi des biens d’une valeur d’environ 1,3 million d’euros appartenant à deux personnes (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Selon le parquet de Messina, les deux suspects – l’un actif dans la région de Messine, l’autre en Suisse – auraient utilisé leur expérience professionnelle dans le conseil financier pour convaincre des clients d’investir dans des obligations de sociétés maltaises. Des rendements élevés et sûrs leur avaient été promis.

En réalité, les titres proposés étaient liés directement à une société appartenant à l’un des suspects. Pour rendre le montage crédible, des paiements d’intérêts réguliers avaient été versés au début, présentés comme provenant d’une société fiduciaire nationale afin de renforcer la confiance des investisseurs.

Les vérifications, menées également en tenant compte des contrôles effectués parallèlement par les autorités de surveillance et de régulation, ont montré qu’aucune des sociétés impliquées n’était autorisée à recevoir des fonds clients et que les suspects ne disposaient pas des autorisations requises. Face au risque que les biens soient transférés à l’étranger, le juge d’instruction de Messina a ordonné la saisie d’environ 1,3 million d’euros.

L’enquête a également ciblé l’épouse de l’un des conseillers financiers, qui aurait utilisé son compte bancaire pour dissimuler les commissions indûment perçues par son mari. Cette affaire met en lumière un réseau de fraude transnationale mêlant Suisse et Italie.