Des supercellules orageuses vont déferler sur la Suisse romande !

Une partie de la Suisse s’apprête à vivre un mercredi après-midi particulièrement chahuté ! En effet, des supercellules orageuses sont annoncées sur une bonne moitié du pays, dont la Suisse romande. Par conséquent, MétéoSuisse a émis un avertissement de degré 3 sur 5 pour orages violents dans ces régions.

04.06.2025

Rédaction blue News Gregoire Galley

Alors que la Suisse centrale et orientale peut encore se réjouir d'une journée généralement sèche et douce ce mercredi, le décor sera tout autre en Suisse romande et au Tessin où de violents orages sont annoncés.

Après une matinée déjà pluvieuse, des supercellules orageuses balayeront ces régions dès la mi-journée. De ce fait, de fortes pluies, de la grêle et des rafales de vent sont à prévoir. Face à cette situation mouvementée, la population est priée de garder un œil sur les alertes météo actuelles.

Le retour au calme est prévu pour jeudi tandis que le temps s’annonce mitigé pour le week-end de la Pentecôte.