Treize personnes sont mortes d'un «coup de chaleur» ces derniers jours en Bolivie, a déclaré lundi le gouvernement bolivien. Les autorités météorologiques ont fait état de températures record dans le pays.

Les autorités météorologiques ont fait état de températures record dans le pays. (image d'illustration) PantherMedia / davide guidolin

La ministre de la santé, Maria René Castro, a annoncé que 13 personnes étaient décédées dans le département de Santa Cruz (est), à la frontière du Brésil. «Ces personnes sont mortes d'un coup de chaleur», a-t-elle indiqué, tout en précisant que toutes les victimes souffraient aussi d'une affection antérieure telle que le diabète ou l'hypertension artérielle.

Dans «100% des cas, il y avait une déshydratation sévère ou modérée à sévère. C'est la raison pour laquelle ces personnes sont décédées», a-t-elle ajouté.

De 36 à 41 degrés

Le service national de météorologie et d'hydrologie (SENAMHI) a rapporté séparément lundi qu'au moins 15 villes du nord, de l'est et du sud-est du pays ont enregistré des records de chaleur. Dans les villages de Santa Cruz, la température se situait entre 36 et 41 degrés celsius.

Un pic de chaleur extrême a été enregistré dans la ville de Yacuiba, à la frontière avec l'Argentine, où le thermomètre a atteint 44,9 degrés, battant ainsi le record de 1974 qui était de 43 degrés.

En plus de la chaleur, les départements de Santa Cruz, Beni (nord-est) et La Paz (ouest) subissent d'importantes fumées provenant de feux de forêt, qui n'ont pas encore été maîtrisés.

L'augmentation de la température est exacerbée par le brûlage des forêts et des prairies, une pratique utilisée pour accroître les zones agricoles. Les flammes ont consumé 2,9 millions d'hectares cette année, dont 2 millions d'hectares de maquis et de prairies et 935'000 hectares de forêts, selon le dernier rapport du ministère bolivien de l'environnement.

