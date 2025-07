Des touristes sèment le chaos dans un lieu idyllique des Alpes

Le camping sauvage est en plein essor en Suisse malgré certaines interdictions. L'alpage isolé de Fählenalp devient de plus en plus fréquenté ce qui énerve son propriétaire.

Les magnifiques paysages autour du Fählensee attirent de plus en plus de touristes. Photo : Keystone

Samuel Walder / trad. Samuel Walder

La région de l'Alpstein est un lieu très apprécié par de nombreux amateurs de randonnée. Alors qu’autrefois régnait le silence, aujourd’hui on s'y baigne, on y campe et on y fait la fête. L’alpage de Fählenalp, isolé à l'extrémité du lac Fählensee, est devenu un lieu très apprécié par les touristes qui viennent camper. L'alpagiste Sepp Inauen, qui produit du fromage depuis dix ans avec sa femme Silvia et profite de la tranquillité de cet endroit magique, tire la sonnette d'alarme : «Cela devient de plus en plus extrême», déclare-t-il à l«Appenzeller Zeitung».

Le 19 juin dernier, 22 tentes et une cinquantaine de personnes se trouvaient au bord du lac, au milieu de la nature sensible de la région de l’Alpstein.

«De partout»

Les tentes appartenaient à un groupe des Pays-Bas, une organisation chrétienne, selon Sepp Inauen. Les hôtes sont restés quatre jours malgré l'absence de base légale. En effet, le camping sauvage est officiellement interdit dans l'Alpstein, alors que le bivouac y est autorisé. Mais il n'existe toujours pas de règles claires pour le camping. La zone d'ombre juridique demeure et avec elle les tentes.

Comme l'affluence est toujours plus grande, Sepp Inauen demande désormais 12 francs par personne et par nuit. La raison : les touristes laissent une montagne de déchets ou veulent lui acheter du bois. «Je ne fais pas de publicité. Et pourtant, ils viennent de partout avec leurs tentes jetables», s’agace l’alpagiste.

La pression ne cesse d’augmenter : «Presque tous les jours, quelqu'un campe», ajoute Sepp Inauen. La plupart du temps, ce n'est que pour une nuit, mais des groupes, comme les Hollandais, restent de plus en plus souvent plusieurs jours. Ce qui est pour eux des vacances d'aventure devient une contrainte pour les alpages.

Bientôt des lois ?

Le pâturage est sensible, il n'est pas fertilisé, des fleurs rares y poussent. Sepp Inauen précise : «Si je surprends quelqu'un en train de camper en dehors de la zone, il doit plier bagage.»

Le gouvernement du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures souhaite mettre en place une loi contre le camping sauvage mais elle pourrait être soumise au peuple au plus tôt en 2028. D'ici là, beaucoup de choses sont laissées à la bonne volonté des bergers et des propriétaires fonciers.

