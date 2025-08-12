Deux touristes suisses ont été dénoncés en Sardaigne pour avoir tagué un phare et y avoir fait du camping sauvage avec un groupe.

Le phare Capo Ferrato sur la côte sud-est de la Sardaigne. IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA SDA

Deux touristes suisses ont été dénoncés sur l'île italienne de Sardaigne pour avoir tagué un phare. Ils font partie d'un groupe qui a fait du camping sauvage près du phare.

C'est pourquoi tous les membres du groupe ont dû payer une amende, a rapporté mardi l'agence de presse italienne Ansa. Selon cette information, les autorités locales avaient été informées de la présence du groupe suisse au phare de Capo Ferrato. Celui-ci se trouve sur la côte sud-est de la Sardaigne.

Lorsque les autorités forestières se sont rendues sur place, elles ont surpris les touristes suisses en train de taguer.