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Offre estivale CFF Marseille, Rimini, Avignon... bientôt des trains directs depuis la Suisse

ATS

16.4.2026 - 11:42

Pour l'été, les CFF proposent une offre plus directe vers des destinations européennes comme Rimini, Aix-en-Provence ou Marseille, indique jeudi l'entreprise ferroviaire. Les voyageurs devront toutefois s'armer de patience, des travaux sont attendus.

Depuis Lausanne et Genève, du 16 avril au 2 novembre 2026, des TGV directs rejoindront Avignon, Aix-en-Provence et Marseille (archive).
Depuis Lausanne et Genève, du 16 avril au 2 novembre 2026, des TGV directs rejoindront Avignon, Aix-en-Provence et Marseille (archive).
ATS

Keystone-SDA

16.04.2026, 11:42

16.04.2026, 11:59

Depuis jeudi et jusqu'au 2 novembre 2026, des TGV directs rejoindront, du jeudi au lundi, les villes françaises d'Avignon, Aix-en-Provence, Marseille. Ils circuleront quotidiennement du 27 juin au 23 août, notent les CFF dans un communiqué.

Toutefois, entre le 27 juillet et le 16 août 2026, en raison de travaux à La Plaine (GE), les TGV partiront et arriveront uniquement jusqu'à/depuis Annemasse, où il faudra changer de train.

Travaux sur la ligne pour l'Italie

Dès la fin mai et jusqu'au début octobre, un train direct reliera Zurich à Rimini en Italie. Comme les années passées, RFI, gestionnaire italien de l’infrastructure, réalisera des travaux sur l’axe du Simplon. «Par conséquent, du 7 juin au 26 juillet 2026, les trains EuroCity entre Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Milan ne circuleront pas, ou pas en liaison directe», selon le communiqué

Dégât d'image pour les CFF ?. Pas de pitié pour un senior: il suit l'application et reçoit une amende !

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Du 26 juin au 27 juillet 2026, les trains RegioExpress entre Iselle di Trasquera et Domodossola seront en outre supprimés. «Des bus de remplacement seront mis à disposition», indiquent les CFF.

Interrogés par Keystone-ATS, les CFF rappellent que les périodes longs week-ends, jours fériés et départs/arrivées de vacances sont les périodes les plus prisées. «Il faut donc réserver à l'avance pour être sûre d'avoir une place et des prix avantageux».

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