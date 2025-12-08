  1. Clients Privés
Incendie Des véhicules détruits par les flammes dans un parking à Thônex

ATS

8.12.2025 - 23:49

Le feu a provoqué un fort dégagement de fumée (cliché du Service d'incendie et de secours de Genève)
Le feu a provoqué un fort dégagement de fumée (cliché du Service d'incendie et de secours de Genève)
ATS

Un incendie dans un parking souterrain a détruit trois voitures et plusieurs scooters lundi soir à Thônex (GE). Deux personnes incommodées par la fumée ont été transportées en ambulance aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Keystone-SDA

08.12.2025, 23:49

Le feu, signalé à 20h54, a provoqué un fort dégagement de fumée, a indiqué Service d'incendie et de secours de Genève (SIS) dans un communiqué diffusé lundi en fin de soirée. Il a été maîtrisé vers 21h58, notamment grâce à l'intervention d'un robot d'extinction.

Au total, 19 personnes ont été examinées par les équipes médicales déployées sur place.

