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«C'est une honte» Des vandales détruisent un projet scolaire à Schwyz : 150 arbres et arbustes arrachés

Dominik Müller (trad.)

13.6.2026

Un projet scolaire a été la cible d’un acte de vandalisme particulièrement violent dans le canton de Schwyz. Des inconnus ont arraché tous les arbres et arbustes récemment plantés. La commune de Muotathal a déposé plainte.

Les arbres et arbustes arrachés ont été jetés dans la rivière Muota par des inconnus.
Les arbres et arbustes arrachés ont été jetés dans la rivière Muota par des inconnus.
Keystone

Dominik Müller (trad.)

13.06.2026, 08:47

13.06.2026, 11:00

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un projet nature mis en place par des élèves à Bisisthal, dans le canton de Schwyz, a été entièrement détruit par des vandales.
  • Des inconnus ont arraché environ 150 arbres et arbustes fraîchement plantés.
  • La question de savoir si la zone sera replantée reste en suspens.
Montre plus

À Bisisthal, dans le canton de Schwyz, des inconnus ont entièrement saccagé un projet de nature mené par des élèves. Selon le Bote der Urschweiz, environ 150 arbres et arbustes récemment plantés près de l’arrêt de bus de Laui ont été arrachés et jetés dans la Muota.

Ce qui rend l’affaire particulièrement amère, c’est que ces plantations avaient été réalisées au printemps par 49 élèves de 2e année du cycle secondaire de la MPS Muotathal, dans le cadre d’un projet scolaire. Les jeunes avaient réaménagé la zone aux côtés d’employés communaux, après des travaux de déboisement liés à l’élargissement d’une route.

« La destruction est totale. Il ne reste plus un seul arbuste ni un seul arbre en place », déclare le professeur responsable de la classe au Boten. L’objectif du projet était de créer un nouvel habitat pour la faune et la flore et de montrer aux jeunes qu’ils peuvent contribuer activement à l’aménagement de leur environnement.

La commune a porté plainte

Dans la commune de Muotathal, cet acte suscite l’incompréhension. «C’est une honte. On ne peut pas comprendre de telles motivations», déclare au journal le conseiller communal Nico Betschart, sous la direction duquel le projet avait été lancé. La présidente de la commune, Maria Christen, qualifie cet incident de coup dur, la plantation faisant partie d’une condition officielle liée à la rénovation de la route.

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L’école réagit elle aussi avec consternation. «Comment convaincre les élèves de faire quelque chose de positif et de durable pour la nature si leur travail est détruit gratuitement?», s’interroge le directeur de l’établissement, Pascal Ulrich, dans le Boten.

La commune a déposé une plainte contre inconnu. La question d’une nouvelle plantation reste en suspens. Selon le conseiller communal Nico Betschart, une nouvelle tentative n’interviendrait pas avant l’automne au plus tôt, voire l’année prochaine.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

Vidéo d’archives sur le vandalisme

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«C'est un acte de vandalisme, volontaire, pour lequel nous avons déposé plainte», dit Anne-Marie Palmier, responsable SNCF Réseau pour l'Ile-de-France. Le trafic des trains à la gare de l'Est est interrompu pour la journée après l'incendie de 48 cables électriques «sur la zone de Vaires» (Seine-et-Marne).

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