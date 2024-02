Les fortes pluies qui se sont abattues sur la Californie ces derniers temps ont provoqué un important glissement de terrain à Dana Point, une ville balnéaire à flanc de falaise située à mi-chemin entre Los Angeles et San Diego. Les images sont saisissantes.

🇺🇸 En Californie, des résidences de Dana Point semblent ne plus tenir qu'à un fil, après l'effondrement d'une falaise. Si les tempêtes qui ont frappé l'État américain depuis plusieurs semaines ont fragilisé les côtes, selon les experts, le problème est plus profond.



À Dana Point, en Californie, trois villas de luxe, dont la valeur totale a été estimée à environ 43 millions de dollars par une société immobilière américaine, sont comme suspendues dans le vide depuis lundi dernier et l'effondrement d'une falaise.

En cause ? Les tempêtes et les pluies diluviennes qui ont frappé l'état américain depuis le début de l'année et fragilisé ses côtes.

Si les images sont impressionnantes, la ville de Dana Point a indiqué que les maisons concernées avaient été inspectées et qu'il avait été déterminé qu'elles n'étaient pour l'heure pas en danger.