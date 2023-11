Des personnes découvrent l'exposition des lauréat-e-s 2022 du Prix international du dessin de presse «Kofi Annan Courage in Cartooning Award», le dimanche 1 mai 2022 a Genève. L'edition 2022, riche de 60 dessins de presse rassembles par la fondation suisse Freedom Cartoonists en partenariat avec le réseau Cartooning for Peace (Paris) et Cartoonists Rights Network International (USA), et choisis par le curateur Patrick Chappatte, decline trois thèmes d'actualité: « la guerre en Europe, une vie de COVID et le climat, c'est chaud ! ». (KEYSTONE/Martial Trezzini)

KEYSTONE