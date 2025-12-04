  1. Clients Privés
Montbéliard Deux adolescents de 14 ans mis en examen pour tentative de meurtre

ATS

4.12.2025 - 19:59

Deux adolescents de 14 ans, soupçonnés d'avoir pris part aux côtés de trois adultes à un commando qui a tenté de tuer un homme de 24 ans par arme à feu, ont été mis en examen à Montbéliard, a annoncé jeudi le procureur.

Deux jeunes de 14 ans sont soupçonnés d'avoir pris part à un commando qui a tenté de tuer un homme (photo d'illustration).
Deux jeunes de 14 ans sont soupçonnés d'avoir pris part à un commando qui a tenté de tuer un homme (photo d'illustration).
sda

Keystone-SDA

04.12.2025, 19:59

04.12.2025, 20:03

Les cinq protagonistes mis en cause dans ce dossier sont poursuivis pour «tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs», a précisé lors d'une conférence de presse Paul-Edouard Lallois.

Ils sont suspectés d'avoir été recrutés sur les réseaux sociaux par un commanditaire pour exécuter un contrat dans le cadre d'un trafic de drogue. Leur victime, un homme de 24 ans, a été visé par au moins deux coups de feu dimanche soir sur le parking de l'immeuble où il réside, à Montbéliard. Il a été blessé à l'épaule, mais ses jours ne sont pas en danger.

Toujours en fuite. Evasion à Dijon : un complice interpellé à Besançon

Toujours en fuiteEvasion à Dijon : un complice interpellé à Besançon

L'un des deux jeunes était connu de la justice pour détention d'arme et de munitions (en l'occurrence un pistolet automatique 9 mm), et s'était échappé en novembre d'un centre éducatif fermé (CEF) en Centre-Val-de-Loire. Il a été écroué. L'autre, qui n'a aucune mention à son casier, a été placé sous contrôle judiciaire.

Dermatose bovine. «C'était une période très difficile» - Dans les Alpes, des éleveurs ont vécu l’enfer

Dermatose bovine«C'était une période très difficile» - Dans les Alpes, des éleveurs ont vécu l’enfer

Les adolescents se sont laissé recruter dans ce dossier comme une «main d'oeuvre complètement désinvolte», a commenté M. Lallois. Ils encourent 20 ans d'emprisonnement, mais «risquent surtout de voir leur espérance de vie réduite», a ajouté le magistrat, en référence à la multiplication des règlements de compte meurtriers dans le milieu du trafic de drogue.

Les trois majeurs, âgés d'une vingtaine d'années, ont plusieurs mentions à leur casier judiciaire, notamment dans le cadre d'affaires de stupéfiants.

