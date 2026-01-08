La police a arrêté aux Pays-Bas jeudi deux adolescents dans le cadre d'une enquête sur le décès d'un homme de 60 ans, vraisemblablement victime d'une agression suite à une altercation au sujet de boules de neige.

Selon le média local Rijnmond, la police pense que les jeunes lançaient des boules de neige sur des voitures qui passaient (photo d’illustration). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Les secours, arrivés en urgence à Schiedam, près de Rotterdam, n'ont pas pu réanimer la victime, décédée lundi. La police a identifié les deux adolescents de 16 et 17 ans grâce aux images de vidéosurveillance et les interroge pour déterminer leur rôle éventuel.

«Une bagarre aurait éclaté après des jets de boules de neige, et des coups auraient été échangés», a indiqué la police néerlandaise dans un communiqué. «L'enquête se poursuit pour déterminer précisément ce qui s'est passé et ce qu'il s'est dit», a-t-elle ajouté.

Selon le média local Rijnmond, la police pense que les jeunes lançaient des boules de neige sur des voitures qui passaient. La victime aurait alors fait des remarques à ce sujet et aurait reçu des coups, toujours selon Rijnmond.

Comme une grande partie de l'Europe occidentale, les Pays-Bas sont confrontés à des conditions hivernales qui ont recouvert le pays d'un épais manteau neigeux, provoquant d'importantes perturbations dans les transports.