Deux adolescents de 15 ans sont morts noyés samedi à Besançon à la suite suite d'«une baignade interdite» dans le Doubs, rivière qui traverse la ville, a annoncé samedi la mairie.

«Ce tragique accident rappelle la dangerosité du Doubs et la nécessité de respecter strictement les règles de sécurité en vigueur», a déclaré la mairie de Besançon (image prétexte). AFP

Keystone-SDA ATS

Le maire de Besançon Ludovic Fagaut et les élus «adressent leurs plus sincères condoléances à leurs familles, à leurs proches ainsi qu'à l'ensemble des personnes touchées par ce drame», a indiqué la mairie dans un communiqué, précisant qu'une cellule d'accompagnement psychologique a été mise en place pour soutenir la famille ainsi que les personnes présentes sur les lieux au moment des faits.

Les sapeurs-pompiers avaient fait état plus tôt de la noyade des deux adolescents, «sortis de l'eau en arrêt cardio-respiratoire» après une baignade au niveau du barrage de Micaud.

Selon des informations du journal l'Est Républicain, l'un des deux garçons a subitement disparu de la surface de la rivière. Son camarade a tenté de lui porter secours, avant d'être attiré à son tour dans les profondeurs.

Plusieurs témoins s'étaient jetés à la rivière pour tenter de porter secours aux deux jeunes victimes, qui avaient été sorties de l'eau, inconscientes, puis transférées en urgence absolue à l'hôpital.

Nombreux dangers

«Ce tragique accident rappelle la dangerosité du Doubs et la nécessité de respecter strictement les règles de sécurité en vigueur», a déclaré la mairie, rappelant l'interdiction de se baigner dans la rivière sur le territoire de la commune en raison de nombreux dangers, notamment des courants parfois très puissants.

Durant l'été 2025, 409 personnes sont mortes par noyade en France un bilan en hausse de 16% par rapport à 2024, selon des chiffres rendus publics début mai par Santé publique France. Parmi ces victimes figuraient 57 enfants et adolescents.