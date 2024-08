Des webcams capturent la tragédie dans la nuit du 4 au 5 août

Les webcams situées au sommet de l'aiguille du Midi ont filmé les alpinistes engagés dans l'ascension du Mont Blanc par la voie des 3 Monts. Dans la nuit du dimanche au lundi 5 août, ces cordées ont été victimes de l'effondrement d'un sérac, un bloc de glace massif, au niveau du Mont Blanc du Tacul.

Les images des webcams de l'aiguille du midi dans la nuit du 4 au 5 août 2024. Webcam aiguille du Midi

Les images nocturnes montrent distinctement les cordées grâce aux lampes frontales des grimpeurs.

Vers 4 heures du matin, un important dispositif de secours a été mobilisé sous la direction du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). L'opération a impliqué des hélicoptères de la gendarmerie et de la protection civile, ainsi que deux équipes cynophiles et des secouristes du PGHM et du SDIS.

Deux alpinistes allemands sont toujours portés disparus mardi matin. L'incident a tué un Français et blessé quatre personnes.

«Un piolet a été retrouvé au bord d'une crevasse. L'hypothèse, c'est que l'avalanche les y a précipités», a déclaré à l'AFP Jean Ailhaud, le vice-procureur de Bonneville, en Haute-Savoie, un département de l'est de la France. «Vu les quantités de neige tombées dans la crevasse, il est trop dangereux d'y descendre», a-t-il ajouté.

Des recherches dans la zone de l'accident avaient été suspendues lundi en fin de matinée en raison de l'étendue de la surface et du risque important de nouvelles chutes de blocs, avaient expliqué les secouristes. De nouvelles recherches n'avaient rien donné mardi en fin de journée, ont indiqué les gendarmes français.

Les deux Allemands, âgés de 30 et 39 ans, avaient passé la nuit au refuge des Cosmiques, situé au pied du Mont-Blanc du Tacul, où l'accident s'est produit, dans la nuit de dimanche à lundi, selon les gendarmes.

La chute du sérac est survenue vers 03h00 sur la face nord du Tacul, à environ 4100 mètres d'altitude, alors qu'une quinzaine personnes au total étaient engagées dans l'ascension du Mont-Blanc.

Dès l'alerte, d'importants secours ont été mobilisés avec des hélicoptères, deux équipes cynophiles et des secouristes. A leur arrivée, ils ont découvert en surface un Français de 57 ans décédé après «un arrêt cardio-respiratoire», selon le parquet de Bonneville.

Hémorragie cérébrale et fractures

Un homme de 42 ans a été transféré à l'hôpital d'Annecy, la préfecture de la Haute-Savoie, et placé en réanimation, souffrant d'une hémorragie cérébrale. Une femme de 40 ans, blessée au niveau des poumons, a été évacuée à Sallanches, une autre ville de ce département, selon la même source.

Un Espagnol de 58 ans et son fils de 17 ans ont également été transportés à l'hôpital de Sallanches, des blocs de glace leur ayant causé «une fracture au niveau des cervicales» et «une fracture à une cheville».

A l'exception de ce père de famille, tous les blessés sont français, selon les gendarmes. Une cordée de quatre personnes, une de trois personnes et deux de deux personnes étaient également sur la voie au moment de la chute du sérac, mais en sont sorties indemnes.

