Accident tragique Deux alpinistes ont fait une chute fatale samedi en Valais

ATS

11.8.2025 - 15:15

Deux alpinistes ont perdu la vie samedi en Valais. Un Suisse de 56 ans est décédé lors de l'ascension du Bietschhorn. Le second a été victime d'une chute fatale au Lagginhorn.

L'alpiniste tentait de graver le versant est de la montagne.
L'alpiniste tentait de graver le versant est de la montagne.
imago images/GFC Collection

Keystone-SDA

11.08.2025, 15:15

Vers 09h00, un alpiniste, vraisemblablement seul, était en train d'escalader le Lagginhorn. Sur le versant est, il a été victime d’une chute mortelle pour des raisons encore inconnues, ont fait savoir le Ministère public valaisan et la police cantonale lundi dans un communiqué.

Les sauveteurs qui se sont rendus sur place à bord d'un hélicoptère n'ont pu que constater son décès. L'identification formelle du défunt est en cours.

L'accident au Bietschorn a eu lieu vers 08h00, alors que la victime et son binôme étaient en train d'escalader la montagne par son arête ouest. La chute s'est produite à une altitude d'environ 2700 mètres. Là aussi, les secours héliportés n'ont pu que constater le décès de la victime. Les raisons de l'accident sont pour l'heure encore inconnues. Une enquête a été ouverte.

Valais. Un alpiniste fait une chute fatale au Bietschhorn

ValaisUn alpiniste fait une chute fatale au Bietschhorn

Outre-Sarine, deux personnes sont également décédées ce week-end dans des accidents de montagne. Un grimpeur de 48 ans a perdu la vie dimanche sur le Schafberg à Wildhaus (SG). Il faisait partie d'une cordée de trois personnes, a annoncé la police cantonale saint-galloise. Selon celle-ci, le malheureux se serait accroché à une pierre qui s'est détachée. La victime était domiciliée dans la région.

Dans les Grisons, un homme de 77 ans a été retrouvé sans vie dimanche après-midi à Churwalden, sur un terrain en forte pente, à proximité d'un sentier de randonnée. Il avait été porté disparu depuis vendredi soir. La police grisonne suppose que le malheureux a fait une chute de plus de 20 mètres.

Drame en montagne. Un mort et une blessée grave lors d'une terrible chute au Mönch

Drame en montagneUn mort et une blessée grave lors d'une terrible chute au Mönch

