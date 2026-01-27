Deux amies d'Amy Winehouse qui ont vendu des vêtements lui ayant appartenu pour une valeur d'environ 730'000 livres (771'451 francs suisses) ont «profité de l'inattention» du père de la chanteuse, a affirmé mardi l'avocat de ce dernier devant la Haute Cour de Londres.

La chanteuse britannique Amy Winehouse au festival de Glastonbury en juin 2008 (archives). AFP/Archives

Keystone-SDA ATS

L'ancienne styliste de la star, Naomi Parry, et son amie Catriona Gourlay ont vendu entre novembre 2021 et mai 2023 quelque 150 vêtements et accessoires, dont un sac Armani noir et des robes qu'Amy Winehouse portait au cours de sa dernière tournée en juin 2011, peu avant sa mort à l'âge de 27 ans.

Mitch Winehouse, le père d'Amy, a entamé une action en justice contre les deux femmes, estimant qu'elles n'avaient pas le droit de vendre ces objets. Le procès, qui s'est ouvert début décembre, touche à sa fin.

Selon son avocat, Henry Legge, Mitch Winehouse avait reçu, comme son ex-femme Janis, un courriel selon lequel la vente ne concernait que «quelques petites choses», une description qu'il a qualifiée de «grossièrement trompeuse». «Il est clair qu'elles ont profité de (l') inattention» de Mitch Winehouse, a ajouté l'avocat. Il a récusé les accusations de «vénalité» portées contre son client par la partie adverse, les qualifiant de «coups bas».

Un tiers pour la fondation

Selon des documents versés au procès, Mitch Winehouse pensait que les sommes tirées des enchères organisées par la maison de ventes Julien's Auctions, ayant son siège à Los Angeles, lui reviendraient. Il avait été convenu qu'un tiers des recettes serait reversé à la Fondation Amy Winehouse, créée pour aider les jeunes. Ce que les deux femmes n'ont pas fait, affirme Mitch Winehouse.

Amy Winehouse, connue pour sa voix soul, son style de pin-up tatouée et ses excès, est morte à l'issue d'une carrière météorique le 23 juillet 2011, succombant à une trop forte absorption d'alcool. L'avocat de Catriona Gourlay, Ted Loveday, avait déclaré au cours d'une précédente audience en décembre que la plupart des objets avaient été donnés ou prêtés aux deux femmes par la chanteuse, même s'il n'y avait pas de preuves.

Catriona Gourlay et Naomi Parry avaient rencontré Amy Winehouse au début des années 2000, avant qu'elle ne devienne une star planétaire.

L'avocate de Naomi Parry, Beth Grossman, avait quant à elle souligné l'écart de richesse entre Mitch Winehouse, qui a reconnu être multimillionaire grâce à l'héritage de sa fille, et les deux femmes, qui «se serrent la ceinture». Elles «ne sont pas des voleuses et ne sont pas malhonnêtes», avait affirmé l'avocate.