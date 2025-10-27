  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Des crashes séparés Deux appareils militaires américains s’écrasent en mer de Chine méridionale

ATS

27.10.2025 - 07:38

Un hélicoptère et un chasseur de la marine américaine se sont abîmés en mer de Chine méridionale dimanche lors de deux crashes séparés, ont rapporté les Etats-Unis sans faire mention de victimes.

Un chasseur de combat Boeing F/A-18F Super Hornet s'est abîmé en mer de Chine méridionale alors qu'il conduisait des «opérations de routine» (photo d’illustration).
Un chasseur de combat Boeing F/A-18F Super Hornet s'est abîmé en mer de Chine méridionale alors qu'il conduisait des «opérations de routine» (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.10.2025, 07:38

Tout d'abord, un hélicoptère MH-60R Sea Hawk menait «des opérations de routine depuis le porte-avions USS Nimitz» lorsqu'il s'est écrasé en mer de Chine méridionale, selon un communiqué de la Flotte américaine du Pacifique.

Les trois personnes présentes à bord de l'appareil ont été secourues, d'après les autorités. Environ une demi-heure plus tard, un chasseur de combat Boeing F/A-18F Super Hornet s'est lui aussi abîmé en mer de Chine méridionale alors qu'il conduisait, là aussi, des «opérations de routine» depuis le porte-avions USS Nimitz, d'après la marine américaine.

Accords commerciaux. Washington et Pékin ont trouvé une «trame» d'accord

Accords commerciauxWashington et Pékin ont trouvé une «trame» d'accord

Ses deux passagers se sont éjectés puis ont été secourus, de même source. «Toutes les personnes impliquées sont saines et sauves et dans un état stable», a indiqué la marine des Etats-Unis, précisant que les deux crashes faisaient l'objet d'investigations.

Cette perte de deux appareils survient au moment où le président américain Donald Trump est en tournée en Asie, la première de son deuxième mandat.

Plus tôt cette année, deux avions militaires américains avaient chuté du porte-avions Harry S. Truman lors de deux accidents en mer Rouge intervenus en une dizaine de jours – l'un lors de l'atterrissage, l'autre lors d'une manoeuvre pour le déplacer.

Les plus lus

Dix personnes devant la justice pour le cyberharcèlement de Brigitte Macron
«Presque surnaturel» - Un record et un constat glaçant à Bâle
Recrudescence des cambriolages : la Suisse romande en première ligne
Trump exclut de recourir à la vice-présidence pour rester au pouvoir
Katy Perry et Justin Trudeau officialisent leur histoire d'amour
Son «meilleur week-end en F1» au milieu des huées et d’un tollé