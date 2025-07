Deux bagarres au couteau ont eu lieu dimanche à Zurich, d'abord dans le 7e arrondissement, puis dans le 6e. Deux personnes ont été blessées. Dans les deux cas, la police a pu arrêter les auteurs présumés.

Peu avant 04h00, la centrale d'intervention de la police municipale de Zurich a été informée qu'un homme avait été blessé à l'arme blanche après une dispute (photo prétexte). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Peu avant 04h00, la centrale d'intervention de la police municipale de Zurich a été informée qu'un homme avait été blessé à l'arme blanche après une dispute, selon un communiqué de la police municipale publié dimanche soir.

Sur place, les forces d'intervention ont rencontré un Erythréen de 22 ans qui présentait plusieurs blessures au couteau sur le corps. Il a été transporté à l'hôpital. La police a pu arrêter l'auteur présumé, un Afghan de 18 ans. Le déroulement exact des faits ainsi que le contexte de l'acte ne sont pas clairs pour le moment.

Peu avant 12h00, les forces d'intervention de la police municipale de Zurich se sont ensuite rendues dans le 6e arrondissement, suite à un appel d'urgence. Sur place, elles ont trouvé une Portugaise de 53 ans blessée au cou par un coup de couteau. Elle a été transportée à l'hôpital.

L'auteur présumé, un Portugais de 44 ans, a pu être arrêté sur place. Le déroulement exact des faits et le contexte du crime ne sont pas non plus clairs pour l'instant.