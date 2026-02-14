  1. Clients Privés
Vietnam Deux arrestations après la découverte de tigres congelés

Gregoire Galley

14.2.2026

Deux hommes ont été arrêtés au Vietnam après la découverte chez l'un d'entre eux de deux tigres congelés, dont les os devaient servir à concevoir une substance gélatineuse aux prétendues vertus médicinales, a annoncé samedi la police locale.

Le tigre compte parmi les animaux les plus menacés.
ats

Agence France-Presse

14.02.2026, 10:31

Selon un communiqué de cette dernière, les carcasses se trouvaient dans deux congélateurs dissimulés dans le sous-sol du domicile d'un homme de 52 ans, Hoang Dinh Dat.

Il a déclaré aux policiers les avoir achetées pour deux milliards de dongs (environ 65.000 euros) à Nguyen Doan Son, 31 ans. Egalement interpellé dans la province de Thanh Hoa, au sud de Hanoï, le trentenaire a affirmé s'être procuré les animaux auprès de Laotiens.

Les os de tigre sont traditionnellement cuits pour produire une sorte de colle utilisée, sans fondement scientifique, pour traiter des douleurs osseuses ou articulaires. Le commerce et l'usage de produits issus du tigre sont interdits, mais le marché noir persiste pour répondre à ces croyances traditionnelles.

Les tigres sauvages ont pour cette raison quasiment disparu au Vietnam, où doivent débuter mardi les festivités du nouvel an lunaire. Le tigre compte parmi les animaux les plus menacés, selon la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

