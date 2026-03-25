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Une obscure «communauté» Sicile: la police trouve des enfants en détresse dans une forêt

ai-scrape

25.3.2026 - 13:32

La police a trouvé les deux mineurs, âgés de 7 et 11 ans, l'un italien et l'autre allemand, dans un bâtiment abandonné dans les bois siciliens. Les mineurs n'ont jamais été scolarisés et n'ont jamais reçu les vaccins obligatoires.

Image d'illustration
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sda

Sara Matasci

25.03.2026, 13:32

26.03.2026, 16:03

En Italie, une intervention de la police judiciaire a mis en évidence une situation de détresse grave concernant deux mineurs.

Il s'agit d'un garçon de 7 ans de nationalité italienne et d'un garçon de 11 ans de nationalité allemande, qui ont été retrouvés dans un chalet dans les bois de Gibilmanna, une zone montagneuse près de Cefalù, dans la province de Palerme.

Cette information a été rapportée par «Leggo», qui explique que l'état des enfants a suscité une inquiétude immédiate. Le bâtiment qui les abritait présentait des signes évidents de dégradation et d'humidité et les deux petits dormaient sur un simple matelas gonflable. Leurs mères étaient avec eux au moment où ils ont été trouvés.

L'enquête a révélé que les enfants n'avaient jamais fréquenté d'établissement scolaire. En outre, ils n'avaient pas été vaccinés comme l'exige la loi italienne. Les enfants vivaient dans cet état d'isolement depuis plusieurs mois, loin de tout service de santé ou d'éducation.

À la fin de l'intervention, les enfants et les mères ont été conduits au domicile d'un membre de la famille, un environnement jugé plus approprié pour leur hébergement temporaire.

Une secte et son «gourou» ?

Le parquet de Termini Imerese a entre-temps ouvert un dossier pour faire la lumière sur cette affaire. Apparemment, les quatre personnes vivaient au sein de ce qui a été décrit comme une communauté, composée d'une quinzaine de personnes de différentes nationalités, dirigée par un personnage charismatique d'origine allemande.

Certains membres vivraient en permanence dans la région, louant même des chalets dans les environs, tandis que d'autres graviteraient autour du noyau principal installé dans les bois.

Les enquêteurs tentent de clarifier les conditions de vie au sein de la communauté et de vérifier les éventuelles responsabilités en matière de protection de l'enfance.

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