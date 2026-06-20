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Accident de la route Deux blessés graves dans un accident à Gersau (SZ)

ATS

20.6.2026 - 23:36

Les deux blessés ont été héliportés dans deux hôpitaux hors canton.
Les deux blessés ont été héliportés dans deux hôpitaux hors canton.
ATS

Un motocycliste de 67 ans et sa passagère de 66 ans ont été grièvement blessés samedi soir lors d’une collision avec une voiture à Gersau (SZ). Les deux victimes ont dû être héliportées vers des hôpitaux situés hors du canton par deux hélicoptères de la Rega.

Keystone-SDA

20.06.2026, 23:36

L’accident s’est produit peu après 18 heures sur la Seestrasse. Selon les premières constatations, un automobiliste de 59 ans n’a pas vu la moto arrivant en sens inverse alors qu’il tournait à gauche pour accéder à une aire d’exposition. Une collision latéro-frontale s’est alors produite, communique la Police cantonale Schwytz.

Deux ambulances ont pris en charge les blessés sur place avant leur transfert par hélicoptère. La route est restée fermée pendant plus de trois heures afin de permettre les constatations d’usage et les opérations de déblaiement. Les pompiers de Gersau ont mis en place une déviation, tandis qu’une entreprise de dépannage a évacué les véhicules accidentés.

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