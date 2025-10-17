  1. Clients Privés
Appel à témoins Oberwil: trois malfrats les braquent chez eux et prennent la fuite

ATS

17.10.2025 - 16:07

Un homme âgé de 82 ans et une femme de 39 ans ont été braqués par trois cambrioleurs jeudi soir dans un appartement à Oberwil (BL). Ils ont été blessés et ont dû être hospitalisés.

Les premières recherches de la police sont restées infructueuses. (image prétexte)
Les premières recherches de la police sont restées infructueuses. (image prétexte)
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.10.2025, 16:07

Les faits sont survenus vers 23h30 dans un appartement situé au 1er étage d'un immeuble, indique la police de Bâle-Campagne vendredi. Les trois malfrats masqués ont pénétré dans le bâtiment, puis dans l'appartement. Ils y ont menacé les occupants de leurs armes, les ont ligotés, bâillonnés avant de les dévaliser.

Le trio a ensuite pris la fuite. Les premières recherches de la police sont restées infructueuses. Un appel à témoins a été lancé. Les indices permettant de les retrouver seront récompensés de 5000 francs, écrit la police cantonale.

