Un homme âgé de 82 ans et une femme de 39 ans ont été braqués par trois cambrioleurs jeudi soir dans un appartement à Oberwil (BL). Ils ont été blessés et ont dû être hospitalisés.

Les premières recherches de la police sont restées infructueuses. (image prétexte) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les faits sont survenus vers 23h30 dans un appartement situé au 1er étage d'un immeuble, indique la police de Bâle-Campagne vendredi. Les trois malfrats masqués ont pénétré dans le bâtiment, puis dans l'appartement. Ils y ont menacé les occupants de leurs armes, les ont ligotés, bâillonnés avant de les dévaliser.

Le trio a ensuite pris la fuite. Les premières recherches de la police sont restées infructueuses. Un appel à témoins a été lancé. Les indices permettant de les retrouver seront récompensés de 5000 francs, écrit la police cantonale.