Londres Deux collégiens de 12 et 13 ans poignardés

ATS

10.2.2026 - 19:05

Deux collégiens de 12 et 13 ans ont été hospitalisés, dont l'un dans un état grave, après avoir été poignardés mardi dans leur établissement scolaire du nord-ouest de Londres, a annoncé la police.

Le Royaume-Uni sont confrontés depuis des années au fléau des agressions à l'arme blanche entre adolescents (photo d'illustration, archives).
Le Royaume-Uni sont confrontés depuis des années au fléau des agressions à l'arme blanche entre adolescents (photo d'illustration, archives).
IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA

10.02.2026, 19:05

Le suspect, un adolescent, est activement recherché, a précisé la Metropolitan Police. L'agression s'est produite à la mi-journée, à Kingsbury High School, un collège situé dans le quartier de Brent.

Les secours et la police sont intervenus sur les lieux après avoir été avertis qu'un adolescent de 13 ans avait été agressé à l'arme blanche.

Arrivés sur place, vers 12h40, ils ont découvert qu'un deuxième garçon, âgé de 12 ans, avait également été poignardé.

«Nous avons conduit un patient à l'hôpital et l'autre, en priorité, vers un centre spécialisé en traumatologie grave», a expliqué un porte-parole des services d'ambulances.

Aucune autre précision n'a été apportée sur l'état des deux victimes.

«Nous sommes conscients du fait que cet incident suscitera une vive inquiétude au sein de la population locale. Nous tenons à rassurer les élèves, les parents et les riverains sur le fait que d'importants moyens ont été déployés dans le secteur et nous mettons tout en oeuvre pour retrouver le suspect», a insisté le responsable de la police du nord-ouest de Londres, Luke Williams.

«Nous travaillons étroitement avec les autorités compétentes», a réagi la direction de l'établissement, ajoutant que la situation était «désormais sous contrôle».

Le Royaume-Uni, et sa capitale Londres en particulier, sont confrontés depuis des années au fléau des agressions à l'arme blanche entre adolescents, parfois liées à la culture des gangs, tandis que les syndicats d'enseignants dénoncent de manière plus générale une hausse de la violence en milieu scolaire.

La semaine dernière, un adolescent de 15 ans a comparu devant un tribunal au Pays de Galles, accusé de tentative de meurtre sur une enseignante qu'il avait attaquée avec un couteau de cuisine.

