Deux condamnés à mort exécutés dans le sud des Etats-Unis

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Injection létale et inhalation d'azote Deux condamnés à mort exécutés dans le sud des Etats-Unis

ATS

26.9.2025 - 06:53

Deux hommes condamnés à la peine capitale pour meurtre ont été exécutés jeudi dans le sud des Etats-Unis. L'un d'entre eux l'a été au moyen d'une inhalation d'azote, méthode comparée par des experts de l'ONU à une forme de «torture».

Blaine Milam (g.) et Geoffrey West ont tous deux été exécutés jeudi aux Etats-Unis.
Blaine Milam (g.) et Geoffrey West ont tous deux été exécutés jeudi aux Etats-Unis.
Keystone

Keystone-SDA

26.09.2025, 06:53

26.09.2025, 06:54

Geoffrey West, 50 ans, condamné à mort pour le meurtre en 1997 de Margaret Berry lors du braquage d'une station-service, a été exécuté en Alabama selon ce procédé, utilisé pour la première fois au monde par cet Etat en 2024.

Au total, six exécutions ont été réalisées par inhalation d'azote, toutes aux Etats-Unis.

«On Death Row»

Blaine Milam, 35 ans, condamné pour le meurtre en 2008 d'Amora Carson, la fille de sa compagne, âgée de 13 mois à l'époque, a pour sa part été exécuté par injection létale au Texas.

Après avoir initialement affirmé l'avoir trouvée morte, Blaine Milam et la mère du bébé, tous deux âgés de 18 ans, avaient avoué lui avoir infligé un «exorcisme» pour chasser les «démons» qui avaient selon eux pris possession d'elle. Le corps de l'enfant présentait notamment 24 traces de morsure humaine, 18 côtes cassées et une fracture du crâne.

Blaine Milam fait partie des condamnés à mort interviewés par le cinéaste allemand Werner Herzog pour sa série documentaire «On Death Row» ("Dans le couloir de la mort") diffusée en 2012-2013.

Procédés controversés

Depuis le début de l'année, 33 exécutions de condamnés à mort ont eu lieu aux Etats-Unis.

La méthode la plus courante reste l'injection létale, mais d'autres procédés controversés existent, l'inhalation d'azote et le peloton d'exécution. Cette dernière méthode a été utilisée deux fois en Caroline du Sud cette année, une première depuis 2010 dans le pays.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Trois autres, la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie, observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.

Les plus lus

«Historique», «Putain cinq ans!», «Le coup de grâce»: la presse réagit
Trump annonce des droits de douane de 100% sur les médicaments
Blatten: coupé du monde, cet hôtel a le «malheur» d'être encore debout
Deux condamnés à mort exécutés dans le sud des Etats-Unis
Un ancien espoir d’Arsenal perd la vie dramatiquement à 21 ans
Entre «folie» et «chaos», sous les yeux de Donald Trump