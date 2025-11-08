  1. Clients Privés
Investigations en cours Deux corps sans vie découverts près de Bel-Air à Lausanne

ATS

8.11.2025 - 22:15

Deux décès ont été constatés samedi à Lausanne aux abords du complexe de Bel-Air. Un homme a été retrouvé sans vie sur la chaussée. Par la suite, le corps d'une femme a été découvert dans le logement d'où la première victime aurait chuté, a annoncé la police lausannoise samedi soir.

L'intervention a nécessité une mobilisation conséquente de la police municipale et cantonale (Image d'illustration).
L'intervention a nécessité une mobilisation conséquente de la police municipale et cantonale (Image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

08.11.2025, 22:15

08.11.2025, 22:16

Peu après 06h00, la police a été avisée qu'un corps gisait sur la chaussée. Malgré les tentatives de réanimation, le décès de l’homme a dû être constaté. Il aurait chuté d’une hauteur estimée à 35 mètres.

La police s'est alors rendue au domicile de l'homme décédé, à l'aplomb du lieu de la chute. Elle y a découvert le corps sans vie de son épouse. Le couple a des enfants, qui ont été pris en charge, ajoute la police.

Lausanne. Un homme décède en tombant de son balcon au 6ᵉ étage

LausanneUn homme décède en tombant de son balcon au 6ᵉ étage

Des investigations sont en cours pour établir les circonstances des faits. L'intervention a nécessité une mobilisation conséquente de la police municipale et cantonale ainsi que de personnel médical et de psychologie d'urgence, précise le communiqué.

