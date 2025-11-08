Deux corps sans vie découverts près de Bel-Air à Lausanne

Deux décès ont été constatés samedi à Lausanne aux abords du complexe de Bel-Air. Un homme a été retrouvé sans vie sur la chaussée. Par la suite, le corps d'une femme a été découvert dans le logement d'où la première victime aurait chuté, a annoncé la police lausannoise samedi soir.

L'intervention a nécessité une mobilisation conséquente de la police municipale et cantonale (Image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Peu après 06h00, la police a été avisée qu'un corps gisait sur la chaussée. Malgré les tentatives de réanimation, le décès de l’homme a dû être constaté. Il aurait chuté d’une hauteur estimée à 35 mètres.

La police s'est alors rendue au domicile de l'homme décédé, à l'aplomb du lieu de la chute. Elle y a découvert le corps sans vie de son épouse. Le couple a des enfants, qui ont été pris en charge, ajoute la police.

Des investigations sont en cours pour établir les circonstances des faits. L'intervention a nécessité une mobilisation conséquente de la police municipale et cantonale ainsi que de personnel médical et de psychologie d'urgence, précise le communiqué.