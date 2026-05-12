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Vaud Deux délits de chauffard à Savigny sur la route de Lutry

ATS

12.5.2026 - 16:03

La police vaudoise signale deux délits de chauffard à Savigny sur la route de Lutry, enregistrés les 24 et 25 avril. Sur une route limitée à 50 km/h, ces deux voitures ont été flashées à 126 et 101 km/h.

Deux délits de chauffard à Savigny sur la route de Lutry (image symbolique)
Deux délits de chauffard à Savigny sur la route de Lutry (image symbolique)
ATS

Keystone-SDA

12.05.2026, 16:03

12.05.2026, 16:26

Ces dépassements de 76 km/h et 51 km/h relèvent du délit de chauffard, indique mardi la police vaudoise dans un communiqué. Les conducteurs, des Suisses de 20 et 22 ans, ont été entendus en présence d'un avocat et dénoncés au Ministère public qui a ouvert une procédure pénale.

Les deux voitures ont été pincées lors d'un contrôle-radar effectué à l'aide d'un appareil de mesures semi-stationnaire CES Laser, sans poste d'interception, précise la police.

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